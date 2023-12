Justyna Kowalczyk-Tekieli otwarcie o zmianach w TVP. „Sumienie mi nie pozwalało”

Trzeba przyznać, że sporo dzieje się w ostatnich dniach w krajowej polityce. Doszło do zmiany władzy, po ośmiu latach rządów Zjednoczonej Prawicy, na czele z Prawem i Sprawiedliwością. Teraz rządzić zaczęła tzw. Koalicja 15 października (na cześć dnia wyborów parlamentarnych), czyli porozumienie pomiędzy Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą (Polska 2050 i PSL) oraz Lewicą.

Zmiany w krajowej polityce i przejęcie rządów przez premiera Donalda Tuska powoduje, że dochodzi do wielu przeobrażeń, różnego kalibru. Te dużego rozmiaru następują w TVP, gdzie w siedzibie stacji od kilkunastu godzin dzieją się sceny, które ukazują, jak ważne było to miejsce dla oddającego władzę obozu.

To, co dzieje się z Telewizją Polską, skomentowała w mediach społecznościowych Justyna Kowalczyk-Tekieli. Dwukrotna mistrzyni olimpijska nie ukrywała ulgi po tym, co działo się w ostatnich ośmiu latach z TVP.

„Temu wieczorowi należy się kieliszek ulubionego przez Kacpra Amarone. Znów będę mogła rozmawiać z dziennikarzami TVP. Przez ostatnie lata sumienie mi nie pozwalało na żadne wywiady, programy, pracę tam, w czym mój Mąż mnie bardzo dopingował… Powodzenia w naprawianiu!” – napisała na portalu X była biegaczka narciarska.

Najwybitniejsza sportsmenka w historii polskiej zimy

Kowalczyk-Tekiel to jedna z najbardziej znanych postaci w polskim sporcie w XXI wieku. Polak sięgnęła w swojej karierze po dwa złote medale igrzysk olimpijskich. Najpierw w Vancouver (2010) na 30 km stylem klasycznym, a następnie w Soczi (2014) na 10 km „klasykiem”. Dodatkowo Kowalczyk-Tekiel to dwukrotna mistrzyni świata z 2009 roku.

Polka wygrywała też czterokrotnie klasyfikację generalną w Pucharze Świata. To trzecia po Irenie Szewińskiej i Otylii Jędrzejczak Polka, która zdobyła łącznie trzy medale podczas jednych igrzysk olimpijskich (2010). Łącznie takich krążków ma aż pięć.

