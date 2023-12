To oni zastąpią Jakuba Kwiatkowskiego. PZPN wybrał nowych rzeczników

Po 11 latach z posadą w PZPN pożegnał się Jakub Kwiatkowski. W swoim sztabie nie widział go Michał Probierz, który jest obecnie selekcjonerem reprezentacji Polski. Wielu osobom ta decyzja się nie spodobała. Były już rzecznik prasowy oraz team manager reprezentacji Polski twierdzi, iż nie został nawet ostrzeżony przed tym, co go spotkało oraz że nikt nie wysłał mu podobnych sygnałów. „Nikt mi niczego nie przedstawił. Po prostu zostałem poinformowany o zakończeniu współpracy. Żadnego wytłumaczenia i powodów” – napisał.

Zmiany w PZPN. Wybrano nowych rzeczników prasowych

W związku z tymi decyzjami rozpoczęto poszukiwania potencjalnego kandydata do zastąpienia dotychczasowego team managera oraz rzecznika prasowego piłkarskiej reprezentacji Polski. Wśród kandydatów wymieniano m.in. Jerzego Dudka. Ostatecznie PZPN zdecydował, iż powoła na stanowisko rzecznika reprezentacji i rzecznika Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Za kadrę odpowiedzialny będzie Emil Kopański, a rzecznikiem Polskiego Związku Piłki Nożnej został Tomasz Kozłowski, który dotychczas pełnił funkcję dyrektora Departamentu Komunikacji i Mediów Polskiego Związku Piłki Nożnej.

„Emil Kopański zostanie nowym rzecznikiem reprezentacji Polski. Zastąpi na tym stanowisku Jakuba Kwiatkowskiego. Rzecznikiem PZPN będzie Tomasz Kozłowski” – informuje Kuba Bolewicz z TVP Sport.

Emil Kopański to wieloletni pracownik Departamentu Komunikacji i Mediów. Ponadto według informacji "Przeglądu Sportowego" Onet informacja o tym, że rzecznikiem PZPN zostanie Tomasz Kozłowski nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez federację piłkarską.