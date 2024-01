Nie żyje Wojciech Bąkowicz. Młody dziennikarz miał 24 lata

We wtorek (2 stycznia) rano zmarł dziennikarz serwisu lodzkisport.pl. Wojciech Bąkiewicz miał 24 lata. „Zdecydowanie zbyt wcześnie żegnamy redakcyjnego kolegę. Odszedł Wojtek Bąkowicz” – poinformował serwis lodzkisport.pl. Mężczyzna w przeszłości działał w serwisie iGol.pl na stanowisku redaktora, redaktora programowego i zastępcy redaktora naczelnego. Od października 2022 roku współpracował z Łódzkim Sportem.

Nie żyje młody dziennikarz Wojciech Bąkowicz. Miał 24 lata

Wojciech Bąkowicz zasłynął z tego, że jako jeden z niewielu dziennikarzy w każdej kolejce oglądał wszystkie mecze ekstraklasy. „Przez całe życie zmagał się z wieloma chorobami, ale przeciwności losu nie odbierały mu pogody ducha” – czytamy.

„Nawet gdy choroba odebrała mu możliwość siedzenia, oglądał mecze na leżąco. I jeszcze był w stanie napisać z nich relację, i podzielić się z nami spostrzeżeniami” – wspominają jego redakcyjni koledzy.

W 2018 roku Wojciech Bąkowicz wziął udział w piłkarskim challenge'u – robienia żonglerek na siedząco. Udało mu się tego dokonać przy użyciu kul ortopedycznych. Skontaktował się z nim nawet Grzegorz Krychowiak, który również spróbował swoich sił w zadaniu wymyślonym przez Zbigniewa Bońka.

Swojego redakcyjnego kolegę pożegnał również redaktor naczelny Goal.pl, Wojciech Demusiak. – Wojtka zapamiętamy przede wszystkim z jego profesjonalizmu, poczucia humoru i dystansu do siebie. Był wspaniałą, ambitną osobą. Odszedł jeden z największych ekspertów zajmujących się Ekstraklasą. To wielki cios dla nas prywatnie i ogromną stratą dla naszej redakcji, trudno pogodzić się z tym, co się stało. Składamy szczere kondolencje najbliższym Wojtka i jesteśmy myślami przy nich w tym trudnym czasie – czytamy w serwisie.

