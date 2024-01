Poznaliśmy nowego mistrza świata w darcie. 16-letnia rewelacja nie dała rady

Niestety Polacy odpadli z czempionatu bardzo szybko. Krzysztof Ratajski uległ już w trzeciej rundzie 2:4 z Jonnym Claytonem, z którym mierzył się trzykrotnie. Dwa razy to Walijczyk był górą, ale nasz reprezentant pokonał go w meczu o finał turnieju Players Championship 9. Z kolei Krzysztof Kciuk przegrał w 1. rundzie 0:3 z Connorem Scottem, a Radosław Szagański w 2. odsłonie tych zmagań. W starciu z nim górą był Raymond van Barneveld (1:3).

Finał mistrzostw świata w darcie. Rewelacyjny 16-latek był blisko

W finale MŚ zameldowali się Luke Humphries – nowy lider światowego rankingu PDC Order of Merit, triumfator tegorocznych World Grand Prix, Grand Slam, czy Players Championship Finals oraz absolutna rewelacja tych zmagań, 16-letni Luke Littler. Gdyby nastoletni Anglik wygrał to starcie, przeszedłby do historii jako najmłodszy mistrz świata w historii tej dyscypliny sportu. Po drodze do finału nastolatek wyeliminował takich zawodników jak m.in. wcześniej wspomniany Raymond van Barneveld, Brendan Dolan i Rob Cross.

Od początku tego finałowego pojedynku, lepszy był Luke Humphries, który pierwszego seta wygrał 3:1. Po chwili przerwy 28-latek kontynuował świetną grę. Prowadząc 2:0 mógł zamknąć tę odsłonę gry, ale nie trafił kończącej lotki w D20. Jego rywal wykorzystał potknięcie rywala i nie spudłował D15, a w kolejnych dwóch odsłonach gry wyzerował swój licznik z 142 i 120 punktów.

Wielki finał rozstrzygnął się w na korzyść Luke'a Humphriesa, który ostatecznie pokonał rewelacyjnego 16-latka 7:4. Tm samym starszy z Anglików sięgnął po swój pierwszy w karierze triumf na mistrzostwach świata. Za zwycięstwo w decydującym meczu zarobił pół miliona funtów. Z kolei jego rywal – Luke Littler zarobił 200 tys.

