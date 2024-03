Wyjaśniła się sytuacja reprezentantów Polski. Mieszane wieści dla kibiców

Reprezentacja Polski wygrała w przekonującym stylu z Estonią 5:1 w półfinałowym meczu o awans na EURO 2024. Świetnie zwycięstwo zostało okupione dwoma kontuzjami. Kibice długo czekali na nowe informacje. Teraz znaleźli się w mieszanych nastrojach.

Matty Cash opuszcza zgrupowanie reprezentacji Polski

Po dziesięciu minutach gry Matty Cash musiał opuścić boisko. Oficjalny komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej mówi o niegroźnej kontuzji mięśnia dwugłowego uda, która jednak dyskwalifikuje gracza Aston Villi z wtorkowego meczu przeciwko Walii. Z tego też powodu Michał Probierz będzie miał ograniczone pole manewru.

– Matty doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że uraz nie jest bardzo poważny, lecz wyklucza go z dalszego udziału w zgrupowaniu i meczu przeciwko Walii. Matty powróci do Anglii, gdzie będzie przechodził leczenie – powiedział Jacek Jaroszewski dla PZPN.

Walka o zdrowie Przemysława Frankowskiego

Większy optymizm towarzyszy Przemysławowi Frankowskiego. Piłkarz, który w czwartkowym meczu pokazał się z dobrej strony również musiał opuścić murawę z powodu kontuzji uda (mięsień czworogłowy). W jego przypadku Jaroszewski jest optymistą. Mówi o procesie leczenia, który ma sprawić, iż gracz RC Lens będzie do dyspozycji Michała Probierza w najważniejszym meczu ostatnich miesięcy. – Uraz jest bardzo bolesny, lecz istnieje duża szansa, iż uda się doprowadzić go do pełnej zdolności do gry. Przemek zostaje z nami i wdrażamy proces leczenia – powiedział lekarz kadry.

Polska zagra z Walią o awans na EURO 2024

Dzięki pokonaniu Estonii Polacy dostaną szansę walki w finale baraży o występ na EURO 2024. Rywalem zespołu Michała Probierza będą Walijczycy, którzy pokonali w czwartek w Cardiff Finów 4:1. Najbliższy rywal będzie także gospodarzem spotkania.

