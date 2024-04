Siatkarz ZAKSY, medaliści IO, znani piłkarze. Oni startują w wyborach samorządowych

Wśród kibiców sportu nie brakuje dużych oczekiwań względem wyborów samorządowych. Gdy przychodzi czas spaceru do urny wielu polityków próbuje przekonać sympatyków różnych dyscyplin wybudowaniem obiektów czy wsparciem ich ukochanego klubu. Czasem może być to kością niezgody i przedmiotem debaty jak na przykład w Chorzowie, gdzie kandydaci walczą o głosy fanów Ruchu mówiąc o remoncie stadionu.

Gwiazdy sportu chcą spróbować sił w polityce

Przeglądając poszczególne listy kandydatów można trafić na dziesiątki nazwisk, które wiele mówią kibicom sportu. Zacznijmy od futbolu. Do samorządu kandyduje były reprezentant Polski z przeszłością w Anglii Radosław Majewski. Piłkarz wrócił w rodzinne strony do Pruszkowa i chce dołączyć do tamtejszej Rady Miasta. Bohater z Wembley Marek Citko startuje w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a wicemistrz olimpijski z Barcelony Arkadiusz Onyszko chce wejść do Rady Miasta Lublin.

Dwóch znanych siatkarzy chce zostać prezydentami wielkich miast. Robert Prygiel, olimpijczyk z Atlanty, chce zostać prezydentem Radomia. W tym samym mieście, do Rady Miasta chce wejść obecny siatkarz Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Wojciech Żaliński. Z kolei w Olsztynie miejsce Piotra Grzymowicza chce zająć Maciej Możdzonek. Środkowy to mistrz świata z 2014 roku.

Wśród innych dyscyplin też można trafić na wiele znakomitych nazwisk. Sporty walki reprezentują Michał Żeromiński, Mateusz Głuch czy Maciej Zegan. Koszykówkę – Maciej Zieliński, Bartłomiej Wołoszyn (aktualny gracz Suzuki Arki Gdynia) czy Marcin Stefański. Przedstawicielami sportów zimowych są Jakub Kot czy Oskar Kwiatkowski (aktualny mistrz świata w snowboardzie), a żużla między innymi Piotr Protasiewicz. Nie brakuje także kandydatów pochodzących z „królowej sportu” – o miejsce w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zabiega mistrzyni olimpijska z Tokio Małgorzata Hołub-Kowalik.

Wybory samorządowe 2024. Kiedy można głosować?

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7:00-21:00. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się dwa tygodnie później.

