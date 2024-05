Wyjątkowy dzień dla tych sportsmenek. Są mamami i odnoszą sukcesy

Czas przyjrzeć się niezwykłym kobietom, które łączą macierzyństwo z karierą. Ich historie inspirują i pokazują, że chęci, determinacja i wsparcie pozwalają skutecznie łączyć te dwie, pozornie odległe dziedziny życia.

Adrianna Sułek

Na początku tego roku Adrianna Sułek-Schubert poinformowała o narodzinach synka Leona. Mimo ciąży lekkoatletka ciężko trenowała, by móc pojechać na igrzyska olimpijskie i walczyć o medal w Paryżu. Polka poświęciła jedną ważną imprezę – mistrzostwa świata w Budapeszcie, by móc zostać mamą.

W treningach w trakcie ciąży Adrianna Sułek-Schubert pomagali jej trener oraz fizjoterapeutka, którzy wspierali ją w postanowieniu i w walce o igrzyskach olimpijskich. Po narodzinach lekkoatletka nie zwolniła tempa i kontynuuje przygotowania, by powalczyć o jak najlepszy wynik w wieloboju. „Zgadnijcie, kto wrócił. Gotowi? Myślę, że nie. Ja tak” – napisała sportsmenka i mama na swoim Instagramie 26 lutego, czyli 18 dni po porodzie!

20 czerwca odbędzie się Memoriał Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Na tym wydarzeniu nie zabraknie Adrianny Sułek, która wraca do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej.

Elina Switolina

Wykraczając na moment poza Polskę, udamy się do naszych południowo-wschodnich sąsiadów z Ukrainy. Elina Switolina – znana tenisistka, która w 2017 roku była trzecią rakietą świata również, zdecydowała się na przerwanie swojej sportowej kariery z powodu ciąży.

29-latka od 2021 roku jest żoną francuskiego tenisisty Gaela Monfilsa. Z kolei o ciąży tenisistki małżeństwo poinformowało o ciąży tenisistki 15 maja 2022. Niecały rok po tej informacji, w styczniu 2023 roku Elina Switolina zapowiedziała, że wróci do gry.

Jak zapowiedziała, tak zrobiła. Ukrainka wróciła do touru wraz z początkiem kwietnia. Jej pierwszym turniejem po przerwie była rywalizacja w Charleston. Chwilę później, bo w maju 2023 roku Elina Switolina wygrała rywalizację w Strasbourgu. To był jej 17. tytuł w karierze.

Po przerwie tenisistka wróciła odmieniona i jej gra jakby się poprawiła. Zawodniczka udowodniła to w Rolandzie Garrosie 2023, kiedy doszła do ćwierćfinału, gdzie przegrała dopiero z Aryną Sabalenką. – Nie jestem w stanie porównać moich aktualnych występów do tego, co było przed ciążą. Wszystko jest inne. Moja gra jest zupełnie inna, inaczej do tego wszystkiego też podchodzę. Ale jestem zmotywowana jak nigdy wcześniej – powiedziała po jednym z turniejów, cytowana przez weszlo.com

Kaja Ziomek

Kaja Ziomek jest reprezentantką Polski w łyżwiarstwie szybkim oraz dwukrotną olimpijką z 2018 i 2022 roku. 9 listopada 2022 roku poinformowała, że wraz ze swoim narzeczonym – Arturem Nogalem, czyli polskim łyżwiarzem szybkim i złotym medalistą Mistrzostw Świata Juniorów z Moskwy 2010 oraz dwukrotnym olimpijczykiem – z Soczi 2014 i Pjongczangu 2018 spodziewa się dziecka. „Dzieje się najpiękniejsza rzecz świata, zostaniemy rodzicami! Brzmi to dla mnie wciąż kosmicznie, nierealnie, ale tego chcieliśmy najbardziej na świecie” – poinformowała.

W maju 2023 roku sportsmenka poinformowała, że od kilku dni jest mamą. „Jeszcze nie oswoiłam tego słowa jakby co, ani tego, że nowy Człowiek zamieszkał w naszym domu, ale Tosiulka jest najlepsza i jest zdrowa i jest spoko, nawet jak sobie nie śpimy czasem” – napisała.

Po około 13 miesiącach przerwy panczenistka wróciła do ścigania. W swoim bio na Instagramie napisała: „Wracam do sportu po przerwie” – czytamy. Polka wystartowała w mistrzostwach Polski, gdzie zajęła piąte miejsce. „Kiedyś by mnie to rozczarowało, teraz mnie nakręca” – napisała w grudniu ubiegłego roku. Celem sportsmenki jest udział w igrzyskach olimpijskich w 2026 roku, które odbędą się we Włoszech.

Te, sportsmenki, które podjęły decyzję o zostaniu mamą, są żywym przykładem, że możliwe jest godzenie tych dwóch wymagających ról. Ich historie pełne są determinacji, siły i inspiracji. Pokazują one, że z odpowiednim wsparciem jest możliwość połączenia sukcesów zarówno na polu sportowym, jak i w życiu rodzinnym.

