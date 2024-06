Legenda rajdów poszkodowana po wypadku w Polsce. Wiemy, co dalej

Legenda rajdów Sebastien Ogier nie wystartuje w 80. Rajdzie Polski. To pokłosie wypadku do jakiego doszło pod Gołdapią. Francuza z teamu Toyota zastąpi aktualny mistrz świata Kalle Rovanpera.

Mistrz świata zastąpi Sebastiena Ogiera w Rajdzie Polski

We wtorek świat motorsportu zadrżał na wieść o wypadku ośmiokrotnego mistrza świata Sebastiena Ogiera. Francuz jechał samochodem cywilnym w ramach zapoznania się z trasą odcinka specjalnego pod Gołdapią, gdy doszło do wypadku z innym pojazdem, w którym poruszały się dwie kobiety. Jedną z nich, a także legendę rajdów przetransportowano śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Druga z pań, a także pilot Ogiera Vincent Landais trafili na badania do szpitala karetką.

Kierowcę teamu Toyota zatrzymano na dzień w szpitalu. W związku z tym już we wtorkowe popołudnie jego zespół rozpoczął procedurę zastępstwa. Nie jest to takie proste, bo zgodę na zamianę musi wydać FIA. Światowa federacja przystała jednak na prośbę teamu. Zamiast Ogiera w Rajdzie Polski wystartuje Kalle Rovanpera. To aktualny mistrz świata, który planowo miał nie startować nad Wisłą. Wypadek Francuza zmienił jednak jego plany. Wraz z Finem na Warmii i Mazurach pojawił się także jego pilot Jonne Halttunen.

Rovanpera nie miał jeszcze okazji do startu w Rajdzie Polski. FIA wydała mu mu specjalne zezwolenie, by mógł się zapoznać z trasą poza wyznaczonym terminem.

Najlepsi rajdowcy świata wystartują w Polsce

Rajd Polski powraca jako runda eliminacji rajdowych samochodowych mistrzostw świata po kilkuletniej przerwie. Po zmaganiach w 2017 roku FIA zrezygnowała z organizacji rundy w kraju ze względu na problemy z kibicami i bezpieczeństwem. Cały czas rajd odbywał się jako odsłona serii Rajdowych Mistrzostw Europy i Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Ubiegłoroczną edycję wygrał Łotysz Martins Sesks.

