MKOl ogłosił gospodarza kolejnych igrzysk! To sensacyjny wybór

Trzeba przyznać, że to duże wyróżnienie dla Francuzów, że w tak krótki odstępie czasu, ponownie właśnie ich kraj będzie gościł najważniejszą imprezę sportową na świecie. Co jednak ciekawe, ze względu na koszta ZIO 2030, MKOl długo musiał... przekonywać do złożenia akcesu o chęć starania się o miano gospodarza imprezy. Ostatecznie namówić dali się Francuzi, na tyle, że ugoszczą olimpijską imprezę w Alpach.

MKOl: Igrzyska olimpijskie w 2030 roku we Francji

Ogłoszoną w środę decyzje skomentował Emmanuel Macron. Głowa państwa nie ukrywa dumy z tego, że ponownie we Francji będzie można śledzić rywalizację na najwyższym, światowym poziomie.

– Alpy Francuskie będą gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2030 roku! Dziękuję MKOl za zaufanie do naszego kraju i jego gór. Gratulujemy wszystkim, którzy zapracowali na ten sukces. Twórzmy innowacyjne, zrównoważone i angażujące zawody – napisał w mediach społecznościowych Macron.

Francja po raz czwarty będzie gospodarzem zimowych IO. Zaczęło się od 1924 roku i Chamonix. Następnie Grenoble w 1968 roku. Kolejna okazja to Albertville w 1992. No i wspomniane francuskie Alpy, czyli lokalizacja, która będzie otwarta dla całego sportowego świata – w zimowym wydaniu – w 2030 roku.

Dodajmy, że najbliższe ZIO odbędą się we Włoszech. Mediolan i Cortina d’Ampezzo w 2026 roku.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Ceremonię otwarcia zaplanowaną na 26 lipca (początek o godz. 19:30) ma obejrzeć nawet około 1,5 miliarda ludzi.

Po raz pierwszy w historii ma odbyć się nie na stadionie, ale na rzece. Sześciokilometrowy odcinek Sekwany, wyjątkowa podróż kulturowa, z metą w pobliżu wieży Eiffla. A całość obsłużona, przez liczące 45 tysięcy jednostek służby mundurowe. Paryż będzie tego dnia najważniejszy na świecie i pozostaje życzyć, żeby całość odbyła się w atmosferze, na jaką swoją historią igrzyska zasłużyły.

A pokojowe hasła były znaczące nie tylko od 26 lipca do 11 sierpnia, czyli dnia zamknięcia IO 2024.

