Katastrofa polskiego kajakarstwa na igrzyskach. Pierwszy raz od 1980 roku!

Czegoś takiego trudno się było spodziewać. Kajakarstwo zazwyczaj było jedną z najmocniejszych kart w talii olimpijskiej reprezentacji Polski. Niestety, w Paryżu okazało się, z wody polska drużyna nie wyłowiła ani jednego medalu.

To pierwsza taka sytuacja od igrzysk w Moskwie, w 1980 roku. Nie wliczając późniejszych, zbojkotowanych IO 1984 w Los Angeles, polskie kajaki za każdym razem dokładały medale do dorobku olimpijskiego. Aż do występu w roku 2024.

Wkrótce więcej informacji