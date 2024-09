Ulubienica polskich kibiców odpada z US Open! Wielki mecz jej rywalki

Na papierze starcie pomiędzy Jasmine Paolini i Karoliną Muchovą zapowiadało się bardzo ciekawie. Włoszka z polskimi korzeniami notuje doskonały sezon. Przypomnijmy tylko, że dotarła do dwóch finałów turniejów wielkoszlemowych, a obecnie zajmuje piąte miejsce w rankingu WTA.

Muchova natomiast w tymże zestawieniu jest sklasyfikowana na 52. pozycji, ale to głównie efekt poważnej kontuzji, przez którą była wykluczona z gry na wiele miesięcy. Po występie w ubiegłorocznym US Open na zawodowe korty wróciła dopiero pod koniec czerwca w tym roku. Jej gra jednak stopniowo się poprawia. Widzieliśmy to właśnie w starciu z Paolini, które zwyciężyła 6:3, 6:3. To było właściwie zaskakująco łatwe zwycięstwo dla Czeszki. Muchova pokazała doskonały tenis.

