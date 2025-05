Oszust z Polski zatrzymany! Oszukał słynnego piłkarza na 5 milionów dolarów

Piotr O. był poszukiwany dwoma listami gończymi. Dodatkowo za Polakiem wydano Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) oraz tzw. dwa zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu. Powód? Liczne oszustwa, których dopuścił się mający 58 lat Polak.

Oszukał słynnego Romario na kwotę 5 milionów dolarów. Szokujące!

O pozytywnym zakończeniu policyjnych działań poinformowano w poniedziałek 5 maja. Okazuje się, że współpraca kryminalnych z komisariatu w Bełżycach (województwo lubelskie) i tych z Wielkiej Brytanii, trwała od wielu lat.

„Poszukiwania za sprawcą prowadzone były od 2018 roku. Kryminalni z Bełżyc ustalili, że mężczyzna ukrywa się na terenie Wielkiej Brytanii. Ustalenia były możliwe także dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji z brytyjską Policją oraz odpowiedniej koordynacji działań przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. Wspólne działania pozwoliły doprowadzić do ekstradycji, która odbyła się pod koniec ubiegłego tygodnia. Konwój przeprowadziło Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. 58-latek trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary wymiarze blisko 15 lat pozbawienia wolności” – czytamy na stronie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Co ciekawe, przekazano również, że wśród ofiar oszust Polaka jest słynny piłkarz sprzed lat, Brazylijczyk Romario. I to nie jest żart, a bardzo poważna sprawa, bo Piotr O. oszukał tego legendarnego zawodnika na kwotę 5 milionów dolarów. Romario to mistrz świata z 1994 roku. Razem z reprezentacją Brazylii piłkarz sięgnął m.in. dwukrotnie po Copa America (1989 i 1997). W swojej karierze na europejskich boiskach czarował m.in. w barwach holenderskiego PSV Eindhoven oraz hiszpańskich FC Barcelony i Valencii.

Poszukiwany pochodzi z Biłgoraja (województwo lubelskie), a do Wielkiej Brytanii pierwszy raz wyjechał na początku lat 90., gdzie rozpoczął swój proceder oszustw na miliony.

