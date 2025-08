Rekin zaatakował ciężarną kobietę. To dziennikarka i żona koszykarza

Włoska dziennikarka w mediach społecznościowych podzieliła się dramatyczną sytuacją, jaka ją spotkała. Podczas kąpieli w morzu kobieta została zaatakowana przez rekina. Do posta na platformie Instagram dołączyła swoje zdjęcie ze szpitala.

„To był najgorszy dzień w moim życiu. Moja babcia Nella miała rację, mówiąc: morze jest zdradliwe. Nigdy nie pomyślałabym, że mogę zostać zaatakowana przez rekina, zwłaszcza tak blisko brzegu, na zatłoczonej plaży” – od takich słów Eleonora Boi rozpoczęła swój wpis.

Dziennikarka napisała, że zarówno ona, jak i jej nienarodzone dziecko są bezpieczni. Przekazała, że szybko udzielono jej pomocy medycznej. Niezbędna okazała się operacja pogryzionej przez rekina nogi. Zabieg przebiegł pomyślnie.

„Teraz muszę tylko dojść do siebie po ogromnym strachu” – dodała.

Dziennikarka Eleonora Boi przeszła operację. Teraz żartuje w sieci z ataku rekina

Kobieta podziękowała swojemu mężowi oraz fanom. „Dziękuję wszystkim za ogromne wyrazy miłości i za troszczenie się o nas poprzez wiadomości lub modlitwy. Dziękuję mojemu mężowi za jego miłość i odwagę w tej trudnej sytuacji” – napisała.

„Jeśli chodzi o rekina, wkrótce odezwą się do niego moi prawnicy” – zażartowała Boi.

Kim jest Eleonora Boi? To żona koszykarza Danilo Gallinariego

Zaatakowana dziennikarka to małżonka koszykarza Danilo Gallinariego. Jej mąż przez wiele lat grał w USA, w lidze NBA, m.in. w New York Knicks, Denver Nuggets, Washington Wizards czy Detroit Pistons. Od stycznia 2025 roku reprezentuje klub Vaqueros de Bayamón w portorykańskiej lidze BSN. Wraz z nim do Portoryko przeprowadziła się żona oraz dwójka dzieci.

