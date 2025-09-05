Polka z historycznym sukcesem! Kosztowało to prawie 12 godzin biegu

Festiwal Ultra-Trail du Mont-Blanc to największe wydarzenie w świecie biegów górskich. Co roku, na ośmiu dystansach startuje ponad 10 tysięcy biegaczy z całego świata, a do alpejskiej stolicy przyjeżdża ponad 100 tysięcy kibiców tzw. trailu. Zawody transmitowane są na żywo w pięciu językach, gromadząc 10 milionów widzów i 175 milionów wyświetleń materiałów w mediach społecznościowych.

Martyna Młynarczyk najlepsza w festiwalu biegów górskich UTMB!

I właśnie w imprezie o tak dużym rozgłosie, na mecie najlepsza okazała się Polka. Dokładniej mowa o Martynie Młynarczyk, która zwyciężyła w biegu CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix), o łącznej długości 101 km. Nasza reprezentantka pokonała trasę w czasie 11 godzin 41 minut i 55 sekund. Polska biegaczka zapisała się w historii jako pierwsza zawodniczka z naszego kraju, która triumfowała w biegu rozgrywanym w ramach Ultra-Trail du Mont-Blanc.

Warto dodać, że sama rywalizacja miała ogromną dramaturgię. Polka prowadziła bowiem od 35. kilometra, jednak na ostatnim zbiegu do mety, dogoniła ją Szwedka Sylvia Nordskar, koleżanka z tego samego zespołu, co Młynarczyk. Ostatecznie Polka wytrzymała jednak tę próbę nerwów i na kilometr przed metą zdołała wyprzedzić Szwedkę, na linię mety wbiegając zaledwie 18 sekund przed koleżanką z trasy.

Tegoroczna edycja była wyjątkowo udana dla polskich reprezentantek i reprezentantów. Oprócz historycznego sukcesu Młynarczyk, trzeba odnotować występ dwójki Polaków. Andrzej Witek na dystansie OCC (z Orsieres do Chamonix, o długości 61 km) zajął trzecie miejsce, a Kamil Leśniak w rywalizacji UTMB (pełna pętla wokół Mont Blanc, czyli 175 km) zakończył rywalizację na 14. pozycji.

Warto zauważyć, że świat biegów górskich niesamowicie się rozwija i walczy o włączenie do programu igrzysk olimpijskich. Za trzy tygodnie w Canfranc, w Hiszpanii, odbędą się mistrzostwa świata, organizowane przez World Athletics.

Do hiszpańskich Pirenejów przyjedzie ponad 80 reprezentacji z całego świata i 2000 zawodników i zawodniczek.

Polki i Polacy mają tam szanse na kolejne medale indywidualne i drużynowe.

