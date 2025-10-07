Iga Świątek odpowiedziała na krytykę! Polka zrobiła to w najlepszym stylu

Wtorkowe starcie było meczem II rundy turnieju. Polska tenisistka podchodziła do tej rywalizacji po nieco niespodziewanej porażce w trakcie zmagań WTA 1000 w Pekinie. Iga Świątek przegrała w stolicy Chin z Amerykanką Emmą Navarro.

Odpowiedź na krytykę oraz komentarze niezadowolenia, była jednak najlepsza z możliwych. Polka wyszła bowiem na kort i tam pokazała, że nadal jest tą, która od lat tak dużo radości daje polskim kibicom. Wiceliderka światowego rankingu pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą w dwóch krótkich setach. Polka zwyciężyła 6:1, 6:1 i zameldowała się w III rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan.

Czeska rywalka, co warte podkreślenia, nie jest tenisistką peryferyjną. Bouzkova to światowy numer 41. Tak duża dominacja po stronie Świątek pokazuje, że polska zawodniczka ma chęć powalczyć o duży wynik, tak dobrze otwierając swoje pierwsze granie w chińskim Wuhan w karierze.

