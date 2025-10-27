Scenariusz jak z filmu akcji. Studenci chcieli porwać znanego piłkarza

Rosyjscy studenci chcieli zarobić dużo pieniędzy. Mieli jednak do wyboru albo długą drogę, połączoną z ciężką pracą, a i tak nie gwarantującą sukcesu, albo coś łatwego i szybkiego, choć niekoniecznie legalnego. Wybrali to drugie i... zostali porywaczami.

Obrali kilka celi – w tym gwiazdę klubu piłkarskiego Zenit Petersburg. Andriej Mostowoj, który gra też od kilku lat w reprezentacji Rosji, wydawał im się odpowiednim wyborem, gwarantującym sowity okup. Sieć obiegło nagranie, jak ci próbują go obezwładnić i uprowadzić, ale grający na pozycji pomocnika piłkarz oswobodził się po krótkiej szarpaninie. Pobiegł następnie prosto na pobliski komisariat policji.

Rosja. Studenci z Petersburga mieli uprowadzić biznesmena i usiłować porwać znanego piłkarza. Zostali zatrzymani

Serwis sports.ru, który udostępnił na platformie X materiał wideo z próby porwania, ustalił, że oprócz Mostowoja sprawcy chcieli uprowadzić zięcia deputowanego do Dumy Państwowej – Wiaczesława Makarowa. Podejrzani mieli zażądać w zamian za uwolnienie biznesmena Siergieja Selegena kwoty 10 milionów rubli (ponad 460 tysięcy złotych). W sprawie zatrzymano cztery osoby.

Sports.ru pisze, że mundurowi dokonali ich ujęcia „na gorącym uczynku”. Podejrzani mieli wypuścić w pewnym momencie Selegena – stało się to po tym, gdy ten dał im 210 tys. RUB, czyli w przeliczeniu na polską walutę – około 9500 PLN. Zrobili to, bo obiecał im dostarczyć 10 mln, ale danego słowa nie dotrzymał. Prawdopodobnie w międzyczasie przekazał też służbom lokalizację, gdzie przestępcy oczekują na jego powrót – wtedy doszło do ich ujęcia przez funkcjonariuszy.

20-latkowie twierdzą, że działali na polecenie starszego kolegi

Trzej podejrzani zeznali w trakcie przesłuchania na komendzie, że działać mieli rzekomo na zlecenie swojego o rok starszego kolegi. Wszyscy mają po ok. 20 lat i uczą się w Akademii Morskiej w Petersburgu.

