Legenda nie wytrzymała. „Czy reprezentacja Polski jest Kaczyńskiego, czy Tuska?”

Wyróżnienie dla wicemistrza olimpijskiego z igrzysk w Moskwie (1980) jest oczywiste. Czesław Lang to legenda polskiego sportu, a od wielu lat twórca i dyrektor generalny kolarskiego wyścigu światowej elity – Tour de Pologne. Funkcja attaché reprezentacji Polski wzbudza jednak kontrowersje z innego powodu, mianowicie postaci obecnego szefa PKOl Radosława Piesiewicza, mocno kojarzonego ze sferą polityczną.

Czesław Lang ostro o nominacji od Radosława Piesiewicza. Poszło o politykę

Warto dodać, że Lang w roli zawodnika startował w olimpijskiej rywalizacji podczas igrzysk w Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Pierwszy kolarz zawodowy w historii przez wiele lat ścignął się we włoskich grupach zawodowych. Jak sam przyznaje, na Półwyspie Apenińskim czuje się, jak w swoim drugim domu.

W 2013 roku Tour de Pologne wystartowało zresztą z włoskiego regionu Trentino pod hasłem „Z ziemi włoskiej do Polski”, symbolicznie łącząc oba kraje wspólną pasją do kolarstwa i sportu.

A jak Lang reaguje na komentarze związane z prezesem Piesiewiczem i kontekstem politycznym, który unosi się nad PKOl od dłuższego czasu?

– Słyszałem różne uwagi, ale sam jestem daleki od polityki. Robię wyścig 33 lata i nigdy nie dałem się w nic wciągnąć. Czy reprezentacja Polski jest Kaczyńskiego, czy Tuska? Nie, jest reprezentacją Polski, po prostu. I tak traktuję funkcję attaché, będę pracował z kadrą […] Myślę, że będę mógł też pomóc sportowcom, bo wiem, co czują przed startem czy już po. Ucieszyłem się i chętnie przyjąłem stanowisko. Swoją drogą, chciałbym też prosić o zmianę sposobu kibicowania. Nie zawsze trzeba liczyć tylko na medal. Warto kibicować i cieszyć się walką. Podium to wisienka na torcie, wcześniej warto być z nimi na dobre i złe. Na tym polega bycie kibicem – przyznał Lang w rozmowie dla Onetu i „Przeglądu Sportowego”.

Nie jest tajemnicą, że jeszcze w okresie poprzednich rządów, przed wygraniem wyborów w 2023 roku przez Koalicję Obywatelską, szef ruchu olimpijskiego zaczął być kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością. Sporo działo się również na linii prezes Piesiewicz – Sławomir Nitras, który pełnił funkcję szefa Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Cortina d’Ampezzo odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 roku. Z poprzednich igrzysk w zimowym wydaniu Polska przywiozła jeden medal. Brąz w konkursie na normalnej skoczni w Pekinie (2022) zdobył Dawid Kubacki.

