Szok w świecie sportu. Pierwsza ofiara tragedii w Szwajcarii zidentyfikowana

W noc sylwestrową w ośrodku narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii doszło do eksplozji i pożaru, pojawiły się doniesienia o wielu zabitych i rannych. Pierwszą zidentyfikowaną osobą okazał się być włoski golfista Emanuele Galeppini.

„Włoska Federacja Golfa opłakuje śmierć Emanuele Galeppiniego, młodego sportowca, który uosabiał pasję i autentyczne wartości. W tej chwili wielkiego smutku nasze myśli kierują się ku jego rodzinie i wszystkim, którzy go kochali. Emanuele, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach” – pożegnała sportowca federacja z Italii.

Nie żyje Emanuele Galeppini. Tragiczne wieści ze Szwajcarii

Tragiczny bilans pożaru w szwajcarskim kurorcie wzrósł już do 40 osób i około 100 rannych. Lokalne służby wciąż starają się zapanować nad chaosem, który wybuchł w noc sylwestrową w barze La Constellation. Wstępnie podejrzewa się, że mogło to mieć związek z odpaleniem środków pirotechnicznych.

W kontekście świata sportu i tragedii w Szwajcarii pojawiły się również doniesienia z piłkarskiego klubu FC Metz. Tahirys Dos Santos, 19-letni piłkarz drużyny rezerw francuskiego zespołu, został poważnie ranny w tragicznym pożarze.

Informacje dotyczące stanu zdrowia i życia Dos Santosa zapewne będą przekazywane przez piłkarski klub.

Władze kantonu Valais w czwartek (tj. 1 stycznia) wprowadziły stan wyjątkowy, by lepiej koordynować ogromny wysiłek służb. Do akcji ratunkowej wysłano 10 śmigłowców pogotowia oraz 40 karetek. Już w pierwszych komunikatach podkreślano, że szpitale zostały zapełnione rannymi, a na oddziałach intensywnej terapii zaczęło brakować miejsc. Włoskie MSZ uzyskało od szwajcarskiej policji informacje o co najmniej 40 ofiarach śmiertelnych pożaru.

Nieoficjalnie mówi się też, że wiele spośród rannych osób znajduje się w stanie ciężkim.

