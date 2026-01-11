Sport w Polsce jest kobietą! Oto mistrzyni plebiscytu „Przeglądu Sportowego”

Nie ma w kraju plebiscytu sportowego z większą tradycją. Co więcej, spoglądając przez pryzmat europejski czy światowy, plebiscyt „Przeglądu Sportowego” jest w ścisłej czołówce pod względem prestiżu i swojej ogromnej tradycji. A samo wydarzenie akurat w edycji za rok 2025, obchodziło swoje stulecie od momentu pomysłu powstania.
Klaudia Zwolińska zdystansowała konkurencję. Sensacyjne rozstrzygnięcie!
Gala Mistrzów Sportu miała miejsce w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Mająca 27 lat kajakarka górska z Nowego Sącza, w 2025 roku sięgnęła po podwójne mistrzostwo świata. Dodatkowo przeszła do historii swojej dyscypliny, sięgając podczas imprezy rangi MŚ po trzy medale: złote w slalomowych K1 i C1 oraz brązowy w crossie.
Na podium za rok 2025 stanęli: Iga Świątek, która według wielu była faworytką do zwycięstwa (m.in. wygrany Wimbledon 2025) oraz siatkarz Wilfredo Leon. Na czwartym miejscu znalazł się inny z wielkich faworytów, Bartosz Zmarzlik. Żużlowiec w 2025 roku zdobył swoje szóste mistrzostwo świata indywidualnie, wyrównując tym samym rekordy największych w dziejach „czarnego sportu”.
Pierwszą piątkę zamknął Robert Kubica. Zwycięzca plebiscytu za 2008 w minionym roku wygrał w prestiżowym wyścigu 24 godziny Le Mans, zostając również wicemistrzem świata.
Najlepsi sportowcy Polski 2025 roku w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”:
-
Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie)
-
Iga Świątek (tenis)
-
Wilfredo Leon (siatkówka)
-
Bartosz Zmarzlik (żużel)
-
Robert Kubica (wyścigi samochodowe)
-
Maria Żodzik (lekkoatletyka)
-
Robert Lewandowski (piłka nożna)
-
Matusz Ponitka (koszykówka)
-
Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa)
- Mikołaj Marczyk (rajdy samochodowe)
Wyróżnienia:
-
Trener Roku – Tomasz Dylak (boks)
-
Drużyna Roku – reprezentacja siatkarzy
-
Czempion Stulecia – Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie), Robert Lewandowski (piłka nożna)
-
Superczempion – Natalia Partyka (tenis stołowy)
-
Mecenas Polskiego Sportu i Kultury – Orlen SA
-
Mecenas Sportu – Totalizator Sportowy
-
Sportowe Wydarzenie Roku – Wielka Warszawska (wyścigi konne)
-
Wyczyn Roku – Andrzej Bargiel za zjazd na nartach z Mount Everestu bez wspomagania tlenem z butli
-
Nagroda XXI Wieku – firma ProfBud
Warto zauważyć, że impreza w Warszawie cieszyła się sporym zainteresowaniem. Ostateczne rezultaty, jak zazwyczaj to bywa, wzbudziły sporo emocji. Ostatecznie jednak w tego typu plebiscytach, trudno jest o faktyczne – sprawiedliwe porównanie sukcesów w poszczególnych sportach. A sam fakt obecności, czy też znalezienia się w gronie 25. nominowanych, to często szczególne wyróżnienie, dające najlepszy dowód docenienia sportowczyni czy sportowca za cały rok pracy.
O czym zresztą w rozmowie dla WPROST opowiadała jedna z nominowanych – siatkarka Agnieszka Korneluk.
Czytaj też:
Gwiazdy skradły show na Gali Mistrzów Sportu. Od tych stylizacji ciężko oderwać wzrok!Czytaj też:
Polska na podium w Zakopanem! Świetne wieści z Wielkiej Krokwi