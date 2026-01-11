Sport w Polsce jest kobietą! Oto mistrzyni plebiscytu „Przeglądu Sportowego”

Nie ma w kraju plebiscytu sportowego z większą tradycją. Co więcej, spoglądając przez pryzmat europejski czy światowy, plebiscyt „Przeglądu Sportowego” jest w ścisłej czołówce pod względem prestiżu i swojej ogromnej tradycji. A samo wydarzenie akurat w edycji za rok 2025, obchodziło swoje stulecie od momentu pomysłu powstania.

Klaudia Zwolińska zdystansowała konkurencję. Sensacyjne rozstrzygnięcie!

Gala Mistrzów Sportu miała miejsce w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Mająca 27 lat kajakarka górska z Nowego Sącza, w 2025 roku sięgnęła po podwójne mistrzostwo świata. Dodatkowo przeszła do historii swojej dyscypliny, sięgając podczas imprezy rangi MŚ po trzy medale: złote w slalomowych K1 i C1 oraz brązowy w crossie.

Na podium za rok 2025 stanęli: Iga Świątek, która według wielu była faworytką do zwycięstwa (m.in. wygrany Wimbledon 2025) oraz siatkarz Wilfredo Leon. Na czwartym miejscu znalazł się inny z wielkich faworytów, Bartosz Zmarzlik. Żużlowiec w 2025 roku zdobył swoje szóste mistrzostwo świata indywidualnie, wyrównując tym samym rekordy największych w dziejach „czarnego sportu”.

Pierwszą piątkę zamknął Robert Kubica. Zwycięzca plebiscytu za 2008 w minionym roku wygrał w prestiżowym wyścigu 24 godziny Le Mans, zostając również wicemistrzem świata.

Najlepsi sportowcy Polski 2025 roku w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”:

Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie)

Iga Świątek (tenis)

Wilfredo Leon (siatkówka)

Bartosz Zmarzlik (żużel)

Robert Kubica (wyścigi samochodowe)

Maria Żodzik (lekkoatletyka)

Robert Lewandowski (piłka nożna)

Matusz Ponitka (koszykówka)

Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa)

Mikołaj Marczyk (rajdy samochodowe)

Wyróżnienia:

Trener Roku – Tomasz Dylak (boks)



Drużyna Roku – reprezentacja siatkarzy



Czempion Stulecia – Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie), Robert Lewandowski (piłka nożna)



Superczempion – Natalia Partyka (tenis stołowy)



Mecenas Polskiego Sportu i Kultury – Orlen SA



Mecenas Sportu – Totalizator Sportowy



Sportowe Wydarzenie Roku – Wielka Warszawska (wyścigi konne)



Wyczyn Roku – Andrzej Bargiel za zjazd na nartach z Mount Everestu bez wspomagania tlenem z butli



Nagroda XXI Wieku – firma ProfBud



Warto zauważyć, że impreza w Warszawie cieszyła się sporym zainteresowaniem. Ostateczne rezultaty, jak zazwyczaj to bywa, wzbudziły sporo emocji. Ostatecznie jednak w tego typu plebiscytach, trudno jest o faktyczne – sprawiedliwe porównanie sukcesów w poszczególnych sportach. A sam fakt obecności, czy też znalezienia się w gronie 25. nominowanych, to często szczególne wyróżnienie, dające najlepszy dowód docenienia sportowczyni czy sportowca za cały rok pracy.

O czym zresztą w rozmowie dla WPROST opowiadała jedna z nominowanych – siatkarka Agnieszka Korneluk.

