Tak Iga Świątek wsparła WOŚP. Kibice będą zachwyceni!

Do 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pozostało coraz mniej czasu. 25 stycznia 2026 roku Orkiestra Jurka Owsiaka zagra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, zbierając środki na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych.

Nieodłącznym, a zarazem cieszącym się ogromną popularnością elementem każdego finału WOŚP są aukcje z udziałem znanych osób. Gwiazdy show-biznesu, politycy i sportowcy przekazują na licytacje unikatowe przedmioty lub oferują możliwość spotkania w cztery oczy.

Świątek wsparła WOŚP. Takiej pamiątki jeszcze nie było

Akcję Jurka Owsiaka ponownie postanowiła wesprzeć Iga Świątek. Wiceliderka światowego rankingu WTA postanowiła przekazać wyjątkowe pamiątki związane z jej triumfem na Wimbledonie.

„Na aukcję WOŚP trafia rakieta, którą Iga Świątek wygrała historyczny Wimbledon 2025, opatrzona jej własnoręcznym podpisem oraz oryginalny ręcznik z tego legendarnego turnieju” – podkreślono w opisie aukcji.

„To autentyczne pamiątki związane z jednym z największych sukcesów w historii polskiego sportu. Niepowtarzalna okazja, by stać się właścicielem fragmentu tenisowej historii i jednocześnie wesprzeć szczytny cel” – dodano.

Fani tenisa doskonale wiedzą, że Iga Świątek ma szczególną słabość do ręczników z Wimbledonu. W ubiegłym roku nagrania z udziałem Polki, na których „podkrada” turniejowe ręczniki, błyskawicznie obiegały internet.

— Szczerze mówiąc, myślę, że za jakieś 30 lat to będzie najlepsza możliwa pamiątka — mówiła wówczas tenisistka.

Sondaż. Polacy chcą wesprzeć WOŚP

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla Wprost postanowiliśmy sprawdzić, jak Polacy postrzegają WOŚP. Z badania wynika, że aż 72 proc. respondentów zadeklarowało, że zamierza w tym roku wesprzeć inicjatywę Jurka Owsiaka. 17,2 proc. mówi stanowcze „nie”, a 10,8 proc. wciąż się waha.

Jeśli weźmiemy pod lupę wyniki sondażu okazuje się, że najbardziej przychylnie do WOŚP nastawione są kobiety (76,8 proc.), respondenci, którzy nie ukończyli 24. roku życia (82,4 proc.), osoby z wykształceniem zasadniczym/zawodowym (75,3 proc.) oraz mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców (77,9 proc.).

Na przeciwległym biegunie znajdują się mężczyźni (22,5 proc.), osoby powyżej 50 lat (18,8 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (24,1 proc.) oraz mieszkańcy miast liczących 200-499 tys. osób (28,6 proc.).

