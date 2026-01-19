Nie tylko Świątek i Lewandowscy. To będzie hit aukcji WOŚP!

34. finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku, akcję Jurka Owsiaka wspierają największe polskie gwiazdy, zarówno aktorzy oraz muzycy, jak i sportowcy czy politycy. Na aukcje trafiają nie tylko wyjątkowe przedmioty, ale także możliwość spotkania z ulubionymi osobami.

WOŚP. Tak polscy siatkarze wsparli akcję Jurka Owsiaka

Tegoroczny finał będzie wyjątkowy również dzięki Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej. W imieniu PZPS na aukcję trafił przedmiot, który zachwyci każdego fana siatkówki.

„W tym roku chcielibyśmy przekazać na aukcję dwa bilety VIP na wybrany mecz reprezentacji Polski w sezonie 2026, organizowany przez Polski Związek Piłki Siatkowej, wraz z możliwością zrobienia pamiątkowego, pomeczowego zdjęcia z całą drużyną” – czytamy w opisie licytacji.

Zwycięzca licytacji sam wybierze, czy chce dopingować naszą damską, czy męską reprezentację, i na który mecz będzie chciał się wybrać.

WOŚP 2026. Wyjątkowe licytacje od polskich sportowców

Nie jest to jedyna sportowa niespodzianka, która trafiła na tegoroczne aukcje WOŚP. Na licytacjach można zdobyć wyjątkowe przedmioty przekazane przez największe gwiazdy polskiego sportu, w tym Igę Świątek, Roberta i Annę Lewandowskich oraz Justynę Kowalczyk-Tekieli. W pomoc fundacji Jurka Owsiaka zaangażowali się także m.in. Kuba Przygoński i Jeremy Sochan.

1. Iga Świątek



Iga Świątek postanowiła przekazać na WOŚP wyjątkowe pamiątki związane z jej triumfem na Wimbledonie.

Wylicytować można rakietę, którą wiceliderka rankingu WTA wygrała londyński turniej, a także oryginalny wimbledoński turniej. Aukcja cieszy się ogromną popularnością i po zaledwie kilku dniach przebiła magiczną granicę 100 tys. złotych.



2. Robert Lewandowski



Robert Lewandowski zaproponował coś dla fanów FC Barcelony. Do zwycięzcy licytacji trafi oryginalna koszulka meczowa, w której Polak wystąpił podczas finału Superpucharu Hiszpanii, rozegranego 11 stycznia w Arabii Saudyjskiej



3. Anna Lewandowska



Anna Lewandowska przekazała jedno miejsce na swoim obozie sportowym Camp by Ann oraz efektowną, różową sukienkę projektu Gosi Baczyńskiej, w której pojawiła się na tegorocznej Gali Mistrzów Sportu.



4. Jeremy Sochan



Nietypową propozycję ma dla fanów Jeremy Sochan - zaoferował kolację online.

„To 45 minut swobodnej, szczerej rozmowy, podczas której (przy wspólnym posiłku, który zamówi Jeremy) będzie można poznać Jeremy'ego z zupełnie innej strony. Bez trybun, bez kamer transmisyjnych, bez pośpiechu - tylko rozmowa, ciekawość, anegdoty z życia sportowca i możliwość zadania własnych pytań” - czytamy.



5. Justyna Kowalczyk-Tekieli



Justyna Kowalczyk-Tekieli zaproponowała wspólny trening biegowy na Giewont.

„Wybiegniemy u wylotu Doliny Małej Łąki. Wrócimy w to samo miejsce. Spędzimy w górach maksymalnie 4,5h. Szybciej niż 100 min nie będzie, bo ja szybciej nie umiem. Jeśli trening miałby się odbyć w któryś z dni wakacyjnych bądź weekendowych, wystartujemy wcześnie rano (ok.5.30-6.00). Może nam przeszkodzić burza, albo porywisty wiatr. Deszcz nie będzie kłopotem” – zachęca biegaczka





6. KK PGE Projektu Warszawa



Klub kibica PGE Projektu Warszawa przygotował serię bombek ręcznie dekorowanych przez byłych i obecnych siatkarzy stołecznej drużyny m.in. Andrzeja Wronę, Bartosza Bednorza, Jakuba Kochanowskiego czy Janka Firleja.



7. Jakub Przygoński



Kuba Przygoński przekazał na licytację naukę driftu.

To niepowtarzalna okazja, by wsiąść za kierownicę specjalnie przygotowanego do driftu BMW i zanurzyć się w świat jazdy bokiem pod okiem jednego z najbardziej utytułowanych zawodników w Polsce. Podczas spotkania na własnej skórze poczujesz potężną dawkę adrenaliny, poznasz podstawy kontrolowanego poślizgu oraz otrzymasz profesjonalne wskazówki – na co dzień zarezerwowane wyłącznie dla zawodników motorsportu” - zachęca wielokrotny uczestnik słynnego Rajdu Dakar.



8. Agnieszka Radwańska



Tenisistka postanowiła w tym roku przekazać na WOŚP piłeczkę ze swoim podpisem, która jest dodatkowo oprawiona w ramkę ze zdjęciem Agnieszki Radwańskiej.



9. Kajetan Kajetanowicz



Do pomocy WOŚP włączył się również Kajetan Kajetanowicz, który zaoferował swój kombinezon rajdowy z sezonu WRC 2025 z autografem.



10. Siatkarze Aluron CMC Warta Zawiercie



Siatkarze z Zawiercia przygotowali coś specjalnego dla swoich kibiców.

„Z okazji 34. finału WOŚP po raz piąty z rzędu przekazujemy sztabowi w Zawierciu na aukcję absolutnie unikatową ofertę. Możesz zostać zgłoszonym do rozgrywek PlusLigi jako siatkarz Aluron CMC Warty Zawiercie” – czytamy w opisie aukcji.

34. finał WOŚP – na co przeznaczone są środki?

34. finał odbędzie się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Celem tegorocznej akcji jest wsparcie gastroenterologii dziecięcej, czyli diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego najmłodszych i właśnie na ten cel zostanie przeznaczony cały dochód ze zbiórki.

Z najnowszego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że 72 proc. Polaków zamierza w tym roku wesprzeć WOŚP. 17,2 proc. mówi stanowcze „nie”, a 10,8 proc. wciąż się waha.

