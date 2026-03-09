Tragiczny lot nad Zieloną Górą. Zginęła mistrzyni Polski

W poniedziałkowy poranek w centrum Zielonej Góry miał miejsce dramatyczny wypadek z udziałem balonu na ogrzane powietrze. W koszu znajdowały się trzy osoby. W pewnym momencie balon uderzył w jeden z wysokich budynków, a następnie spadł na ziemię.

Dwie osoby zdołały wydostać się z kosza o własnych siłach. Niestety – trzecia osoba zginęła na miejscu.

– Balon uderzył w dach wysokiego budynku, następnie spadł dwie ulice dalej – przekazał polsatnews.pl starszy kapitan Piotr Kowalski z Komendy Miejskiej Państwowa Straż Pożarna w Zielonej Górze.

Nie żyje Jagoda Gancarek, pilotka i mistrzyni Polski

W wyniku wypadku zginęła 28-letnia Jagoda Gancarek – pilotka związana z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej. Kobieta wypadła z kosza balonu na dach około 33-metrowego wieżowca.

Po przybyciu ratowników szybko stwierdzono, że jest nieprzytomna – natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową, jednak mimo wysiłków służb nie udało się jej uratować. Gancarek była bardzo dobrze znana w środowisku lotniczym. W 2025 roku zdobyła tytuł mistrzyni Polski w lotach balonowych.

Pasja do latania. Gasiła pożary z powietrza

Jagoda Gancarek pochodziła z Małopolski. Urodziła się i wychowała we wsi Jamna w powiecie tarnowskim, w gminie Zakliczyn.

Lotnictwo było jej pasją od najmłodszych lat. Już jako nastolatka rozpoczęła szkolenie szybowcowe. W wieku 18 lat postanowiła rozwijać się w lotnictwie i zaangażowała się w działania związane z gaszeniem pożarów z powietrza.

W Aeroklub Ziemi Lubuskiej pracowała od 2022 roku. Brała udział w akcjach gaśniczych, pilotując samoloty wykorzystywane do walki z pożarami lasów. To zadanie wymaga ogromnego doświadczenia i precyzji. Samoloty gaśnicze często lecą zaledwie kilka metrów nad koronami drzew, aby zrzucić wodę w odpowiednim miejscu.

– Przy jednym z zeszłorocznych pożarów musieliśmy czekać najpierw na odcięcie zasilania na tej linii (wysokiego napięcia), a potem dodatkowo uważać, by w dymie i żarze nie zahaczyć o druty – wspominała Jagoda Gancarek cytowana przez tokfm.pl. Z czasem pilotka coraz bardziej angażowała się w latanie balonami. Jak tłumaczyła na blogu w serwisie Meritano, lot bez silnika daje jej większy spokój i poczucie kontroli nad sytuacją.

Podczas Balonowych Mistrzostw Polski Kobiet w Nałęczowie w 2025 roku okazała się najlepsza spośród startujących zawodniczek.

Poruszające pożegnanie Aeroklubu

Po tragedii w mediach społecznościowych pojawił się komunikat Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, który pożegnał swoją pilotkę.

„Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o tragicznej śmierci naszej koleżanki, pilotki Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, Jagody Gancarek. Jagoda realizowała swoje pasje jako instruktorka samolotowa. Latała też jako pilota samolotów przeciwpożarowych. Miała duże doświadczenie lotnicze i tym doświadczeniem dzieliła się z innymi. W ubiegłym roku Jagoda zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Kobiet na XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet w Nałęczowie – będziemy ją pamiętać za pasję i serdeczność, a przede wszystkim za szeroki uśmiech i miłość do latania. Jej zaangażowanie i lotniczy entuzjazm napędzał również nasze działania. Myślami jesteśmy z jej rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi członkami Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Składamy najgłębsze kondolencje” – czytamy w poście zamieszczonym na Instagramie.

