Ogromny cios dla polskiego sportu. Nie żyje prawdziwa legenda

Jerzy Gebert urodził się 25 grudnia 1930 roku w Ostrogu na Wołyniu. Z ukochanym Gdańskiem związany był od 1945 roku. Właśnie w Trójmieście ukończył Liceum Ogólnokształcące, ale również Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku.
Nie żyje Jerzy Gebert. To ogromna strata dla świata sportu!
To dosyć zaskakujące, z perspektywy dzisiejszych czasów, ale ponad dwie dekady Gebert pracował jako lekarz. Równolegle jednak związany był z Polskim Radiem, gdzie współtworzył redakcję sportową. Będąc m.in. zastępcą redaktora naczelnego, a w dekadzie 1981-91 pełniąc najważniejszą funkcję, czyli redaktora naczelnego – właśnie rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku.
– Nie żyje Jurek Gebert. Miał 95 lat i pełne sportowych emocji życie. Trzy razy relacjonował przebieg igrzysk. Boks, kolarstwo, piłka nożna i szczypiorniak to były jego pasje. Przez 40 lat dzielił się darem słowa, którym zaraził m.in. mnie. Trzydzieści dwa lata temu wchodziłem w jego buty. Ciężko było sprostać, bo to był naprawdę duży rozmiar. Tamtego radia już prawie nie ma. Za sprawą Jerzego Geberta na zawsze pozostanie pięknym wspomnieniem – wspomina Jerzego Geberta dziennikarz sportowy Radia Gdańsk Włodzimierz Machnikowski.
Na igrzyskach olimpijskich Gebert był w 1972 (Monachium), 1976 (Montreal) i 1980 (Moskwa) roku. Ceniony dziennikarz i człowiek radia był również autorem łącznie dziesięciu książek o tematyce sportowej oraz historycznej.
Oto one:
„Z gdańskich boisk i stadionów” (Wydawnictwo Morskie, 1970 r.)
„Bombardierzy, Korsarze i inni” (GKS Wybrzeże, 1995 r.)
„Pod siatką, koszem i między bramkami”, współautor, (Wydawnictwo Grot, 1995 r.)
„Poczet olimpijczyków Ziemi Gdańskiej” (Oficyna Gdańska, 1996 r.)
„Mikrofonem zapisane” (POLNORD, Wydawnictwo Oskar, 2000 r.)
„Bombardier rzecz o Aleksym Antkiewiczu” (Set, Agencja Reklamowo-Wydawnicza, 2003 r.)
„Pomorski Bastion” (wyd. M. Szatkowski, 2005 r.)
„Alfabet Jerzego Geberta” (Wydawnictwo DJ Drukarnia, 2010 r.)
„Wspomnienia małego Wołyniaka” (wyd. K. Gebert, 2010 r.)
„Z Wołynia przez Gdańsk na trzy Olimpiady” (wyd. własne, 2016 r.)
Był twórcą popularnego programu "Studio Bałtyk" oraz pionierem audycji łączących muzykę i sport. Co ciekawe, to właśnie Gebert zainicjował Bieg Westerplatte (od 1963 r.), współorganizował liczne wydarzenia sportowe i działał na rzecz środowiska sportowego.
W listopadzie 2025 Gebert po raz ostatni wystąpił na antenie Radia Gdańsk.
Zmarł w wieku 95 lat.
