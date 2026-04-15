Koszmar Igi Świątek poza turniejem! Rosjanka odprawiła faworytkę

Jelena Ostapenko nie tak wyobrażała sobie powrót na niemiecką mączkę w Stuttgarcie. W sezonie 2025 Łotyszka potrafiła zaczarować rozgrywki, sięgając po końcowy triumf. Ale nie tym razem.

Obrończyni tytułu przegrała z Mirrą Andriejewą po kapitalnej walce. Rosjanka do pokonania Łotyszki potrzebowała prawie 2,5 godziny gry.

