Koszmar Igi Świątek poza turniejem! Rosjanka odprawiła faworytkę

Jelena Ostapenko nie obroni tytułu zdobytego w Stuttgarcie przed rokiem. Łotyszka przegrała w I rundzie Porsche Tennis Grand Prix z Mirrą Andriejewą 7:5, 2:6, 4:6.
Jelena Ostapenko nie tak wyobrażała sobie powrót na niemiecką mączkę w Stuttgarcie. W sezonie 2025 Łotyszka potrafiła zaczarować rozgrywki, sięgając po końcowy triumf. Ale nie tym razem.
Obrończyni tytułu przegrała z Mirrą Andriejewą po kapitalnej walce. Rosjanka do pokonania Łotyszki potrzebowała prawie 2,5 godziny gry.
