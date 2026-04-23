Gratka dla fanów kolarstwa. Powstanie film o polskiej legendzie

Bohaterem nowego projektu studia Papaya Films będzie Rafał Majka, jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy szosowych w historii. Produkcja pokaże jego drogę od triumfów w największych wyścigach świata po rolę kluczowego pomocnika w zespole UAE Team Emirates.

Od Tour de France do pracy dla Pogacara. Pokażą historię Rafała Majki

Majka zapisał się w historii jako pierwszy Polak, który wygrał klasyfikację wielkiego touru. Dwukrotnie zdobywał koszulkę najlepszego górala wyścigu Tour de France – w 2014 i 2016 roku. Ma też na koncie medal olimpijski zdobyty w 2016 roku oraz zwycięstwa etapowe w wielu największych wyścigach kolarskich.

Za produkcję będzie odpowiadać studio Papaya Films, znane z dokumentów o polskich gwiazdach sportu, takich jak Robert Lewandowski czy Wojciech Szczęsny. Dokumenty o legendach polskiej reprezentacji w piłce nożnej były emitowane w takich platformach streamingowych jak Amazon Prime.

Serial o Rafale Majce potwierdzony

Twórcy dokumentu o Majce zapowiedzieli trzyczęściową serię. Pierwszy odcinek ma się skupić na momencie przejścia Majki z roli lidera do funkcji pomocnika wspierającego jednego z najlepszych kolarzy w historii Tadeja Pogačara. Druga część ma być sentymentalną podróżą przez początki kariery i złote lata tej dyscypliny w Polsce. Finał skupi się na kulisach życia zawodowego sportowca – kontuzjach, presji i samotności związanej z wieloletnią rywalizacją na najwyższym poziomie.

Zdjęcia mają powstawać we Włoszech, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Brazylii i Polsce.

W serialu o Majce nie zabraknie gwiazd

W produkcji wystąpią zawodnicy związani z UAE Team Emirates oraz znani polscy kolarze, w tym Maciej Bodnar, Michał Gołaś i Tomasz Marczyński.

Producent filmu Kacper Sawicki podkreśla, że historia Majki pokazuje wyjątkową stronę kolarstwa i wskazuje na możliwość redefinicji kariery i odnalezienia się w nowej roli mimo upływu lat i ogromnej presji wyników.

Zdjęcia do dokumentu o Rafale Majce rozpoczną się w maju, a premiera została zaplanowana na wiosnę 2027 roku.

Niewesoła sytuacja olimpijczyków. Ile warto jest token TMPL?Czytaj też:

Zmiany w przepisach 2026: co musi wiedzieć każdy kierowca?