Iga Świątek wydała apel. „Nie ufajcie takim wiadomościom, to oszustwo”

Iga Świątek opublikowała pilny komunikat do swoich fanów i obserwatorów. Polska tenisistka poinformowała, że docierają do niej sygnały o osobach, które podszywają się pod nią albo pod jej fundację i próbują w ten sposób wprowadzać ludzi w błąd. W swoim wpisie podkreśliła, że takie osoby mają obiecywać m.in. finansowanie wyjazdów na turnieje, spotkania z nią, pieniądze lub inne korzyści. Świątek zaznaczyła jednoznacznie, że są to próby oszustwa i nie należy ufać takim wiadomościom.

Iga Świątek wydała ostrzeżenie przed oszustami

W komunikacie znalazły się ważne informacje dotyczące kampanii oszustów i środków bezpieczeństwa, jakie należy podjąć w ryzykownych sytuacjach.

„Uwaga! Docierają do mnie informacje o osobach podszywających się pode mnie lub moją Fundację. Jeśli ktoś obiecuje wam finansowanie wyjazdu na turniej, spotkanie ze mną, pieniądze lub inne korzyści – nie ufajcie takim wiadomościom, to oszustwo” – ostrzega Iga Świątek.

Z wpisu wynika, że oszuści mogą próbować skusić odbiorców obietnicami pieniędzy, wyjazdów czy spotkań z liderką polskiego tenisa. Iga Świątek jednoznacznie zaznaczyła, że takie działania nie mają nic wspólnego z nią, jej zespołem ani fundacją.

„Ani ja, ani mój zespół, ani Fundacja nie prowadzimy takich działań przez wiadomości prywatne, WhatsApp, YouTube, TikTok czy inne media społecznościowe” – podkreśla tenisistka.

Świątek: Oficjalne informacje tylko w jednym miejscu

Iga Świątek zaapelowała też o ostrożność i przypomniała, gdzie należy szukać prawdziwych komunikatów. To ważne zwłaszcza dlatego, że fundacja tenisistki rzeczywiście prowadzi działalność wspierającą młodych sportowców, co może być wykorzystywane przez osoby próbujące uwiarygodnić fałszywe wiadomości.

W dalszej części komunikatu tenisistka zaznaczyła, że wszystkie oficjalne informacje publikuje wyłącznie za pośrednictwem swoich oficjalnych kanałów oraz oficjalnych kanałów Fundacji.

„Proszę, bądźcie ostrożni i nie udostępniajcie swoich danych nieznanym osobom. Trzymajcie się!” – zakończyła Świątek.

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