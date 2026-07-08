Burza w światowej siatkówce. Ta decyzja uderza w reprezentację Polski

Koniec ponad trzyletniej izolacji rosyjskiej siatkówki. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) oficjalnie ogłosiła, że reprezentacje oraz zawodnicy z Rosji wracają do międzynarodowej rywalizacji.

Komitet zarekomendował także światowym federacjom zakończenie programu weryfikacji rosyjskich sportowców pod kątem neutralności przed igrzyskami olimpijskimi w Los Angeles w 2028 roku. Oznacza to również złagodzenie zasad kwalifikacji, ponieważ rosyjscy zawodnicy i reprezentacje nie będą już oceniani pod kątem swoich poglądów politycznych.

FIVB zdecydowało. Siatkarze z Rosji wracają do gry

Rosyjscy siatkarze zostali wykluczeni z rozgrywek po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Od miesięcy spekulowano jednak, że ich powrót jest tylko kwestią czasu.

„Zgodnie z wcześniejszą decyzją zarządu FIVB o zastosowaniu się do zaleceń Komitetu Wykonawczego MKOl oraz po niedawnej decyzji zarządu MKOl, że zalecane warunki uczestnictwa, w odniesieniu do rosyjskich sportowców i drużyn, nie mają już zastosowania, rosyjscy sportowcy i sędziowie techniczni we wszystkich dyscyplinach będą mogli powrócić do światowych i oficjalnych zawodów FIVB” – czytamy w komunikacie.

Rosjanie wracają do siatkówki. Mogą zagrać w Polsce

Na tym jednak nie koniec. Rosja została również przywrócona do światowego rankingu FIVB. Co ciekawe, federacja odtworzyła dorobek punktowy sprzed zawieszenia. Oznacza to, że mimo kilkuletniej nieobecności w oficjalnych rozgrywkach reprezentacja Rosji wróciła od razu na trzecie miejsce w światowym zestawieniu z wynikiem 352,1 pkt. Na pierwszym miejscu niezmiennie pozostaje reprezentacja Polski (377,54 pkt), która wyprzedza kadrę Włoch (367,53 pkt).

FIVB nie rozstrzygnęła jeszcze, czy zawodnicy z Rosji będą mogli grać pod narodową flagą i przy własnym hymnie.

Nie jest też przesądzone, kiedy rozegrają pierwszy oficjalny turniej po powrocie. Pewne jest jedynie, że zabraknie ich podczas tegorocznych mistrzostw Europy. Wszystko wskazuje jednak na to, że mogą pojawić się już w przyszłorocznej Lidze Narodów oraz na mistrzostwach świata, których gospodarzem będzie Polska.

Federacja poinformowała natomiast, że rosyjscy sportowcy zostaną objęci specjalnym programem kontroli antydopingowej. „Zgodnie z rekomendacją MKOl, Międzynarodowa Agencja ds. Testów (IKA) opracuje i wdroży dedykowany i kompleksowy plan badań antydopingowych” – podkreślono.

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