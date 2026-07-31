Fenomenalny rekord Polaków. Tego nie potrafi żadna inna reprezentacja

Polscy siatkarze po raz kolejny pokazują, że w najważniejszych momentach potrafią grać na swoim najwyższym poziomie. Awans do półfinału Ligi Narodów 2026 po zwycięstwie nad Ukrainą nie tylko przybliżył Biało-Czerwonych do obrony tytułu, ale też przedłużył imponującą serię drużyny Nikoli Grbicia.

Nikola Grbić ma sposób na wielkie mecze. Rekordowa seria

Za kadencji serbskiego szkoleniowca reprezentacja Polski jeszcze ani razu nie odpadła w ćwierćfinale wielkiej międzynarodowej imprezy. Wygrana z Ukrainą 3:1 była już dziewiątym takim triumfem z rzędu. Dziewięć wygranych ćwierćfinałów, dziesięć zwycięstw w tegorocznej Lidze Narodów i rekordowa seria 27 triumfów z 2024 roku pokazują, jak regularny jest zespół prowadzony przez serbskiego szkoleniowca.

Kadra Nikoli Grbicia przyzwyczaiła kibiców, że w najważniejszych momentach potrafi znaleźć sposób na rywala. Polacy regularnie docierają do strefy medalowej, a ich bilans ćwierćfinałów w ostatnich latach wygląda imponująco.

Biało-Czerwoni wygrywali z Iranem w Lidze Narodów 2022 (3:2), USA podczas mistrzostw świata 2022 (3:2), Brazylią w VNL 2023 (3:0), Serbią w mistrzostwach Europy 2023 (3:1), ponownie Brazylią w Lidze Narodów 2024 (3:1), Słowenią na igrzyskach olimpijskich w Paryżu (3:1), Japonią w VNL 2025 (3:0), Turcją na mistrzostwach świata 2025 (3:0), a teraz Ukrainą (3:1).

VNL 2026. Rekordowa seria Nikoli Grbicia

Te liczby najlepiej pokazują, jak dużą regularność osiągnęła reprezentacja Polski pod wodzą Serba. Tegoroczna Liga Narodów jest kolejnym tego przykładem.

Triumf nad Ukrainą był dziesiątą wygraną Polaków z rzędu w VNL 2026. Wcześniej Biało-Czerwoni pokonali m.in. USA, Francję, Brazylię, Bułgarię, Argentynę, Niemcy, Turcję i Belgię. I to mimo tego, że w fazie interkontynentalnej trener chciał dać szansę młodszym zawodnikom, aby sprawdzili się w meczach o stawkę a w składach na pierwsze mecze zabrakło największych gwiazd naszej kadry.

– Nikola Grbić to fantastyczny przykład lidera przed „duże L”. Dodatkowo wizjonera, taktyka, jednoczenie stratega w perspektywie przyszłości. Plus człowieka z dużą empatią, bo z tymi chłopakami też potrafi na bardzo różnych emocjach się porozumiewać, dużo spokojniej niż jego poprzednicy – ocenił na łamach „Wprost” Jakub B. Bączek, trener mentalny.

– Jest wzorem współczesnego lidera i pięknie wpisuje się w ideę tzw. servant leadershipu, czyli takiego przywództwa służebnego, że on tu jest po to, żeby pomóc tym chłopakom osiągnąć pełnię potencjału – dodawał ekspert.

Liga Narodów 2026. Polska – Słowenia. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Teraz przed Polakami kolejny poważny test. W półfinale Ligi Narodów czeka Słowenia, czyli drużyna, która jako jedna z nielicznych znalazła sposób na Biało-Czerwonych w tym sezonie. W fazie zasadniczej Słoweńcy wygrali z Polską po tie-breaku, dlatego sobotnie spotkanie będzie nie tylko walką o finał, ale również okazją do rewanżu.

Nikola Grbić doskonale zdaje sobie sprawę, że łatwego meczu nie będzie. – Będziemy walczyć. Słowenia zawsze gra przeciwko nam swoją najlepszą siatkówkę. Musimy być gotowi, bo będziemy potrzebować najlepszej formy, żeby wygrać – zapowiadał selekcjoner.

Półfinał Polska – Słowenia zostanie rozegrany w sobotę 1 sierpnia o godzinie 9:00 czasu polskiego. W drugim meczu o finał VNL 2026 zmierzą się Japonia i USA. Początek tego spotkania zaplanowano na 13:30. Transmisja meczu w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go.

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