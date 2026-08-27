Polki idą jak burza na mistrzostwach Europy. Rozprawiły się z Niemkami

Reprezentacja Polski wygrała z Niemcami 3:0 w swoim czwartym meczu mistrzostw Europy. Spotkanie w Stambule zakończyło się wynikami 25:19, 25:23, 26:24.
Biało-Czerwone pozostają niepokonane w turnieju. Zwycięstwo nad Niemkami zapewniło im co najmniej drugie miejsce w grupie A. W piątek podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Turcją w bezpośredniej walce o pierwszą pozycję.
Polska – Niemcy 3:0 (25:19, 25:23, 26:24)
Polki straciły dotąd tylko jednego seta
Polskie siatkarki rozpoczęły turniej od zwycięstwa 3:0 nad Węgrami. Następnie pokonały Łotwę 3:1, a w trzeciej kolejce nie dały szans Słowenii, wygrywając 3:0
Jeszcze przed spotkaniem z Niemkami Biało-Czerwone miały zapewniony awans do 1/8 finału. Zwycięstwo w czwartym meczu oznacza, że fazę grupową zakończą na jednym z dwóch pierwszych miejsc.
Niemki przystępowały do meczu z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Pokonały Łotwę oraz Węgry, ale przegrały ze Słowenią i Turcją.
Polska zagra z Turcją o pierwsze miejsce
Ostatnimi rywalkami reprezentacji Polski w fazie grupowej będą gospodynie turnieju. Mecz Turcja – Polska odbędzie się w piątek 28 sierpnia o godz. 18 czasu polskiego.
Turczynki wygrały pierwsze cztery spotkania i przed ostatnią kolejką prowadziły w tabeli grupy A. Bezpośredni pojedynek rozstrzygnie, która drużyna zajmie pierwsze miejsce i otrzyma teoretycznie korzystniejsze rozstawienie w 1/8 finału.
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