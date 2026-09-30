Gwiazdy reprezentacji Polski wracają do gry. Ta drużyna rzuca wyzwanie mistrzom

Jeszcze na dobre nie opadły emocje po złotym medalu, który reprezentacja Polski w fantastycznym stylu wywalczyła podczas mistrzostw Europy, a już wkrótce kibiców siatkówki czekają kolejne emocje. Tym razem jednak w klubowym wydaniu. 16 października rusza nowy sezon Tauron Ligi, czyli dawniej PlusLigi. Rozgrywki mają od tego sezonu nowego sponsora tytularnego.

TAURON Liga 2026/2027. Kto zostanie mistrzem Polski?

Pytanie na start jest oczywiste: czy Aluron CMC Warta Zawiercie obroni mistrzowski tytuł? Łatwo nie będzie. PGE Projekt Warszawa i Bogdanka LUK Lublin mają ambicje, aby sięgnąć po złoto, a za ich plecami czekają kolejne zespoły, które mogą sporo namieszać.

Aluron CMC Warta Zawiercie przystępuje do sezonu jako obrońca tytułu. „Jurajscy Rycerze” w poprzednich rozgrywkach po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski, pokonując Bogdankę LUK Lublin po zaciętej pięciomeczowej batalii.

Zawiercianie nie zamierzają szybko żegnać się z mistrzowskim tytułem. Tym bardziej że latem jeszcze wzmocnili zespół. Do Polski po sezonie spędzonym w lidze tureckiej wrócił Tomasz Fornal, a z PGE Projektu Warszawa na Śląsk przeniósł się Jakub Kochanowski. Do drużyny dołączył także atakujący Kamil Rychlicki.

W drużynie pozostali m.in. Mateusz Bieniek, Aaron Russell, Bartosz Kwolek i Miguel Tavares. Jest też Jakub Popiwczak, który podczas ostatnich mistrzostw Europy został wybrany najlepszym libero. Michał Winiarski ma więc do dyspozycji zespół, w którym trudno wskazać słabe punkty. Pierwszy test czeka „Jurajskich Rycerzy” już 16 października o godz. 17:30. Mistrzowie Polski zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Katowice.

Leon rzuci wyzwanie „Jurajskim Rycerzom”?

Jeśli ktoś ma szczególny powód, żeby marzyć o zdetronizowaniu Aluronu, jest nim Bogdanka LUK Lublin. Wicemistrzowie Polski w poprzednim sezonie byli o krok od tytułu. Największą gwiazdą zespołu pozostaje Wilfredo Leon. Reprezentant Polski został MVP ostatnich mistrzostw Europy. Podopieczny Nikoli Grbicia został dopiero trzecim siatkarzem w historii, który co najmniej dwa razy został uznany MVP mistrzostw Europy. Wspierać będą bo m.in. reprezentacyjni koledzy: Marcin Komenda i Kewin Sasak, a także absolutny hit transferowy: Japończyk Ran Takahashi.

Lublinianie nie dostali jednak na początek łatwego zadania. W pierwszej kolejce czeka ich wyjazdowe starcie z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle (17.10, godziny na razie nie podano).

PGE Projekt postawił na wielkie nazwiska. Warszawa ma plan na złoto

Aspiracje do tytułu Mistrza Polski ma także PGE Projekt Warszawa. Stołeczny klub zakończył sezon 2025/2026 z brązowym medalem, co nie zaspokoiło ambicji zarówno zawodników, jak i kibiców. Latem zespół również wykonał kilka bardzo ciekawych ruchów.

Do Warszawy dołączyli Aleksander Śliwka i Yuri Romano. Włoski atakujący ma na koncie dwa mistrzostwa świata i tytuł najlepszego atakującego ostatnich mistrzostw świata. Ważnym wzmocnieniem będzie również Bartosz Lemański, wybrany najlepszym środkowym ostatnich mistrzostw Europy.

„— Szukaliśmy zawodnika o tak znakomitych warunkach fizycznych i ogromnym doświadczeniu plusligowym, który idealnie wkomponuje się w nasz system gry na środku siatki — komentował Piotr Gacek, dyrektor sportowy klubu”.

Sam zawodnik również nie ukrywa, że chce walczyć o złoto. — Nie mogę się doczekać pierwszego meczu przed warszawską publicznością. Chcę dać naszym kibicom masę powodów do dumy i wspólnie powalczyć o najwyższe cele — podkreślił środkowy.

A nie można zapomnieć, że w Warszawie są jeszcze Bartosz Bednorz, Kevin Tillie, Jan Firlej, Damian Wojtaszek, Karol Kłos i Bartosz Gomułka. Tym samym w stolicy powstał zespół, który nie tylko jest jednym z faworytów do złota, ale też może być groźny dla każdego rywala, szczególnie gdy przyjdzie czas na najważniejsze mecze sezonu.

Warszawianie zadebiutują przed własną publicznością 16 października o 20:30 meczem z Energą Indykpol AZS Olsztyn.

TAURON Liga 2026/2027. Te drużyny sprawią niespodziankę?

Kandydatów do medali TauronLigi jest jednak więcej. PGE GiEK Skra Bełchatów pozyskała Igora Grobelnego z ZAKSY, a jej skład uzupełnili również m.in. Jordan Zaleszczyk. Bełchatowianie rozpoczną sezon od spotkania z Energą Treflem Gdańsk (17.10, godziny na razie nie podano).

Ciekawie może być również w Rzeszowie. Asseco Resovia sięgnęła po sprawdzone marki i postawiła na Tobiasa Branda, który zna już PlusLigę (w poprzednich sezonch wyróżniał się w Treflu Gdańsk i PGE Projekcie Warszawa). Do zespołu dołączyli także Łukasz Kaczmarek oraz młody wychowanek Tymoteusz Lenik. Resovia zainauguruje sezon od wyjazdowego spotkania ze Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa (17.10, godziny na razie nie podano).

Spore zmiany zaszły również w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Klub stracił m.in. Kamila Rychlickiego i Igora Grobelnego, ale odpowiedział transferami. Jednym z ciekawszych nowych zawodników jest Thomas Pujol, 21-letni Francuz, który w poprzednim sezonie został wybrany najlepszym przyjmującym i najlepszym młodym zawodnikiem ligi francuskiej.

Ponadto, Fabian Drzyzga został nowym rozgrywającym Cuprum Stilonu Gorzów. Po dwóch latach spędzonych w tureckim Fenerbahce kibice będą mogli go oglądać na krajowych parkietach.

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