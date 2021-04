Mecze Polaków na Euro mogą zostać przeniesione do innych miast. Decyzja już wkrótce

UEFA wymaga od miast gospodarzy zapewnienia obecności przynajmniej części kibiców na stadionach. Sytuacja pandemiczna w Irlandii wymusza jednak na władzach powściągliwość w podejmowaniu daleko idących decyzji. Dublin nie jest w stanie na chwilę obecną spełnić warunków postawionych przez UEFA.

Polacy zagrają w Rosji?

Według nieoficjalnych informacji polskich dziennikarzy m.in. Romana Kołtonia, Biało-Czerwoni zagrają ze Słowacją i Szwecją w Sankt Petersburgu. Rosyjski rząd zagwarantował, że stadion mogący pomieścić niemal 68 tysięcy widzów zapełni się przynajmniej w 50 procentach.

Stadion w Sankt Petersburgu był areną mistrzostw świata w 2018 roku i Pucharu Konfederacji, który odbył się rok wcześniej. W „Wenecji Północy” odbędą się też mecze grupy B mistrzostw Europy, w której zagrają Rosjanie, Duńczycy, Belgowie oraz Finowie.

Sewilla zamiast Bilbao

Natomiast mecz Hiszpania - Polska najprawdopodobniej zostanie przeniesiony z Bilbao do Sewilli. Oprócz kwestii pandemicznych, wynika to też z niechęci Basków do organizacji mistrzostw Europy oraz goszczenia reprezentacji Hiszpanii. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan w Sewilli może pomieścić niespełna 44 tysiące kibiców.

Podczas turnieju piłkarze reprezentacji Polski mieli mieszkać pod Dublinem, ale najprawdopodobniej zmienią planowaną bazę. Ostateczna decyzja odnośnie do miast gospodarzy turnieju ma zostać podjęta przez UEFA w piątek 23 kwietnia.

