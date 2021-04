Jest już pierwsza polska piosenka na Euro 2020. Przypominamy inne „hymny” reprezentacji

MC Sobieski udostępnił w środę 27 kwietnia klip do „Hymnu reprezentacji Polski na Euro 2020” . „Niech zapłonie w waszych oczach ogień, zanim pomyślicie, że wszystko stracone. Niech płonie, niechaj niechaj płonie, póki wasze serca są biało-czerwone” – rapuje 38-latek pochodzący z Kalisza. Artysta cierpi na nieuleczalną chorobę oczu, która prowadzi do stopniowej utraty wzroku. W 2012 roku zajął drugie miejsce w konkursie na polski hymn Euro, a cztery lata później nagrał piosenkę na kolejny turniej.

Mundial 2018. Krawczyk z hołdem dla Lewandowskiego

Takich muzyków jak MC Sobieski jest więcej, a na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się co najmniej kilkanaście utworów mających dopingować Biało-Czerwonych. Piłkarzy do boju zagrzewał m.in. Krzysztof Krawczyk, który nagrał również piosenkę dedykowaną Robertowi Lewandowskiemu.

Przed mundialem w Rosji rozgrywanym w 2018 roku także pojawiło się kilka utworów. „Polska drużyna” w wykonaniu Kombi wygrała nawet koncert „Przebój na mundial” podczas festiwalu w Opolu. „Polska drużyna się nie zatrzyma, jedność i siła biało-czerwonych serc” – śpiewali muzycy.

Na tym samym festiwalu w Opolu wystąpił Pectus z kawałkiem „Smak zwycięstwa” Gdyby nie głosy widzów, którzy wskazali na piosenkę Kombi, to właśnie zespół z Rzeszowa wygrałby festiwalową rywalizację, ponieważ został doceniony przez jury.

„Koko Koko”, czyli przebój na Euro

Mistrzostwom Europy w 2016 roku towarzyszył hit „This One's For You”, który stworzyli David Guetta i Zara Larsson. Tymczasem w Polsce królowały takie kawałki jak „Miliony Serc” w wykonaniu Video czy „Lewy”, którą nagrała JAGODA. Teledysk do piosenki będącej swego rodzaju hołdem dla kapitana reprezentacji doczekał się na YouTube ponad 4 mln wyświetleń.

Do historii przeszło również „Koko Koko Euro spoko” w wykonaniu Jarzębiny, która wygrała konkurs na oficjalny przebój rozgrywanego w Polsce Euro 2012. Zespół znany wcześniej głównie uczestnikom festiwali ludowych zyskał ogólnokrajowy rozgłos, a rytmiczny utwór stał się hitem na kilka długich miesięcy. Swój skromny wkład w promowanie imprezy miała również Maryla Rodowicz, a jej teledysk do „Dalej Orły” zebrał 200 tys. wyświetleń.

Ponadczasowy Torzewski

Chociaż w sieci pojawia się wiele „piłkarskich” utworów mniej znanych wykonawców, to o miano autora „hymnu reprezentacji” rywalizowało wiele gwiazd. Oprócz wspomnianych wcześniej Krawczyka, Pectusa czy Rodowicz był to również Michał Milowicz. Aktor nagrał w 2006 roku „Hit na mundial”, który jednak nie pomógł Biało-Czerwonym. Przypomnijmy, Polacy nie wyszli wówczas z grupy, przegrywając z Ekwadorem i Niemcami oraz wygrywając z Kostaryką.

Wprawdzie większość piosenek nagrywanych z myślą o piłkarskich turniejach przepadła gdzieś w odmętach internetu, ale niektóre z nich przebiły się na stałe do świadomości kibiców. Tak jest z „Do przodu Polsko”, którą Marek Torzewski nagrał przed mistrzostwami świata w 2002 roku. Utwór wykonywany przez tenora stał się ponadczasowym przebojem, a artysta niejednokrotnie śpiewał go przed rozpoczęciem ważnych spotkań reprezentacji.

