Wybrano bazę Polaków na Euro 2020. Wiadomo, gdzie będą trenowali podopieczni Sousy

Irlandia straciła prawo do organizacji Euro 2020, przez co mecze Polaków ze Słowacją i Szwecją zostały przeniesione z Dublina do Sankt Petersburga i Sewilli. Tym samym stało się jasne, że PZPN musi zrewidować plany odnośnie bazy, w której mieli zatrzymać się Biało-Czerwoni. Początkowo planowano, że podopieczni Paulo Sousy będą mieszkali i trenowali w Portmarnock pod Dublinem, co w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją zostało skorygowane.

PZPN ogłosił w piątek 30 kwietnia, że oficjalną bazą reprezentacji będzie hotel Marriott Resort & Spa w Sopocie. Zawodnicy będą z kolei trenowali na Arenie Gdańsk i również z tego nadmorskiego miasta zaplanowano wyloty na mecze grupowe do Rosji i Hiszpanii.

twitter

Co czeka Polaków przed Euro 2020?

Już 17 maja Paulo Sousa ogłosi szeroką kadrę reprezentacji na zgrupowanie w Opalenicy, które rozpocznie się tydzień później i potrwa do 9 czerwca. W międzyczasie, bo 1 czerwca, selekcjoner poda ostateczną kadrę Biało-Czerwonych na mistrzostwa Europy.

Przed samym turniejem reprezentacja rozegra dwa spotkania towarzyskie. 1 czerwca zmierzy się z Rosją we Wrocławiu, a 8 czerwca z Islandią w Poznaniu. Do Sopotu piłkarze przyjadą dzień po drugim sparingu.

Czytaj też:

Kwestia mistrzostwa rozstrzygnięta, ale walka o utrzymanie trwa. Co nas czeka w Ekstraklasie?