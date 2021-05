Ważne zmiany przed EURO 2020. UEFA ogłosiła nowe zasady

Komitet Wykonawczy UEFA zatwierdził we wtorek 4 maja zasady, które mają zagwarantować „płynny przebieg i ciągłość rozgrywek” w trakcie mistrzostw Europy. Każda reprezentacja będzie mogła zgłosić na turniej 26, a nie jak to było do tej pory, 23 piłkarzy. Trzech zawodników będzie musiało jednak zasiadać na trybunach, ponieważ do protokołu meczowego można wpisać jedynie 23 graczy.

Mistrzostwa Europy. Znamy nowe zasady

1 czerwca upłynie termin na przesłanie listy powołanych piłkarzy. Przed pierwszym meczem reprezentacje będą mogły jednak dokonać nieograniczonej liczby zmian w przypadku poważnych kontuzji lub wykrycia COVID-19 u któregoś z zawodników. Nieco inne zasady będą obowiązywały bramkarzy. Tutaj szkoleniowiec będzie mógł powoływać zmienników w trakcie trwania całego turnieju nawet wówczas, gdy dwóch pozostałych golkiperów będzie zdolnych do gry.

Co jednak istotne, piłkarz zastąpiony przez innego zawodnika nie będzie mógł zostać ponownie zgłoszony do kadry nawet wówczas, gdy zdąży wyleczyć kontuzję lub przechorować COVID-19.

EURO 2020. Kiedy gra Polska?

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 11 lipca. Polacy zagrają w grupie 14 czerwca ze Słowacją, 19 czerwca z Hiszpanią oraz 23 czerwca ze Szwecją. Zgrupowanie kadry Biało-Czerwonych przed turniejem rozpocznie się 24 maja w Opalenicy. Tydzień wcześniej Paulo Sousa ogłosi szeroką kadrę, która weźmie w nim udział.

Czytaj też:

Szybki quiz przed półfinałem Ligi Mistrzów. Zdobędziesz chociaż 70 proc.?