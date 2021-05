Euro 2020. Virgil van Dijk nie jedzie na finałowe spotkania. „To dobra decyzja”

Virgil van Dijk to absolutnie podstawowy gracz w drużynie Liverpoolu. Do The Reds sprowadził go obecny trener Juergen Klopp, który swojej decyzji na pewno nie żałuje. Ten sezon był jednak dla holenderskiego obrońcy bardzo pechowy. Zawodnik w październiku 2020 zerwał więzadła w kolanie i od tamtej pory nie zagrał ani minuty w meczach klubowych i reprezentacyjnych.

Virgil van Dijk przyznał, że kontuzja była dla niego trudnym doświadczeniem. – Doznałem urazu siedem miesięcy temu. To była dla mnie bardzo, bardzo długa droga – mówił w klubowym wywiadzie lider defensywy The Reds. Zawodnik zdradził też, że nie weźmie udziału w nadchodzących Mistrzostwach Europy. – Bardzo żałuję, że nie pojadę na EURO, ale w tym momencie czuję, że jest to dobra decyzja. Trzeba na to spojrzeć z dalszej perspektywy. Powrót na przedsezonowe przygotowania z Liverpoolem to jest w tej chwili dla mnie realistyczny plan – powiedział Holender.

Holandia na EURO 2020

Reprezentacja Holandii wystąpi na Mistrzostwach Europy w grupie C. Koledzy Virgila van Dijka rozegrają pierwsze spotkanie z Ukrainą, 13 czerwca o godzinie 21. Kolejny mecz to potyczka z Austrią (17 czerwca, 21:00). Grupowe zmagania zamykać będzie 21 czerwca pojedynek z reprezentacją Macedonii, o godzinie 18.

