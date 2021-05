Meczyki.pl: Piątek nie zagra na Euro 2020. Zawodnika czeka zabieg

W środę 12 maja Krzysztof Piątek doznał urazu w meczu przeciwko Schalke 04. Piłkarz źle wylądował po walce o górną piłkę i po chwili schodził już z boiska w towarzystwie klubowych fizjoterapeutów. Drużyna polskiego zawodnika wygrała to spotkanie 2:1, ale dla samego napastnika to koniec dobrych wieści. Dokładniejsze oględziny wykazały u Piątka złamanie kostki, a Hertha powiadomiła, że to dla Polaka koniec sezonu klubowego.

Meczyki.pl: Piątek nie zagra na Mistrzostwach Europy

Według portalu Meczyki.pl prognozy dotyczące powrotu Piątka na boisko nie są optymistyczne. Specjaliści nie mają wątpliwości – piłkarz musi przejść zabieg kostki. Taka kontuzja i rehabilitacja wyłączają Polaka z treningów na co najmniej miesiąc. To oznacza, że napastnik nie wyrobi się z dyspozycją na EURO.

Mistrzostwa Europy rozpoczynają się 11 czerwca. Pierwsze spotkanie Biało-Czerwonych zaplanowane jest na 14 czerwca, a przeciwnikiem naszej reprezentacji będzie Słowacja. Krzysztof Piątek był pewniakiem jeśli chodzi o otrzymanie powołania na europejskie finały. Teraz Paulo Sousa będzie musiał znaleźć za niego zastępstwo.

