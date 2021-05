Piątek zabrał głos po operacji. „Zrobię wszystko, żeby wrócić silniejszym”

Krzysztof Piątek doznał kontuzji 12 maja w meczu przeciwko Schalke 04. Polak zszedł z boiska w towarzystwie fizjoterapeutów, a niedługo później pojawiła się bardzo zła wiadomość – zawodnik złamał kostkę i tym samym zakończył sezon klubowy. Krzysztof Piątek nie zdąży też z rehabilitacją na EURO 2020.

Piątek: Moja rekonwalescencja zaczyna się dzisiaj

Krzysztof Piątek po operacji opublikował na swoich mediach społecznościowych wiadomość do wszystkich fanów. Nie brakuje w niej motywacji i chęci powrotu do pełnej sprawności fizycznej. „Moja rekonwalescencja zaczyna się dzisiaj. Jestem na to gotowy. Zrobię wszystko, żeby wrócić silniejszy niż kiedykolwiek” – napisał reprezentant Polski.

Piątek zaznaczył, że „ma za sobą 36 bardzo trudnych godzin”. Powodem jest oczywiście kontuzja i jej konsekwencje w postaci absencji na Mistrzostwach Europy. „Wierzę jednak, że w piłce, jak i w życiu, nic nie dzieje się bez powodu. Wiem, że Bóg ma dla mnie konkretne plany” – wyznał napastnik Herthy Berlin.

twitter

Przerwa w grze Krzysztofa Piątka potrwa minimum miesiąc. Zgrupowanie polskiej kadry w Opalenicy zaczyna się już 24 maja. Pierwsze spotkanie w sezonie nasza reprezentacja rozegra 1 czerwca. Będzie to mecz towarzyski z reprezentacją Rosji.

