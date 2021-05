Paulo Sousa ogłosił kadrę na zgrupowanie w Opalenicy. Mamy pełną listę nazwisk

W poniedziałek 17 maja w samo południe rozpoczęła się konferencja prasowa PZPN z udziałem selekcjonera Paulo Sousy. Portugalski szkoleniowiec przedstawił na niej listę piłkarzy, których zabierze ze sobą na ostatnie zgrupowanie przed mistrzostwami Europy. UEFA pozwoliła, by w tym roku ze względu na koronawirusa narodowe kadry mogły zabrać na turniej więcej zawodników niż zwykle. Zamiast 23, będzie to aż 26 piłkarzy (+1 dodatkowy bramkarz). Wszystko po to, by uzupełnić ewentualne braki spowodowane zachorowaniami na COVID-19. – Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć wiele, by wszyscy Polacy byli dumni – zaznaczał Paulo Sousa.

Powołania:

Bramkarze: Fabiański, Majewski, Skorupski, Szczęsny

Obrońcy: Bednarek, Bereszyński, Dawidowicz, Glik, Helik, Kędziora, Piątkowski, Puchacz, Rybus

Pomocnicy: Frankowski, Jóźwiak, Klich, Kozłowski, Krychowiak, Linetty, Moder, Płacheta, Zieliński

Napastnicy: Kownacki, Lewandowski, Milik, Świderski, Świerczok

Lista rezerwowa: Augustyniak, Grosicki, Gumny, Szymański

Już przed konferencją wiadomo było, że Sousa nie będzie mógł skorzystać z usług kilku piłkarzy. Z powodu kontuzji z kadry wypadli Krzysztof Piątek z Herthy Berlin i Arkadiusz Reca z Crotone. Poważne urazy już wcześniej przekreśliły też szanse Jacka Góralskiego i Krystiana Bielika. Z problemami zdrowotnymi zmagali się też Bartłomiej Drągowski, Sebastian Walukiewicz.

