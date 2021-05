Grosicki tylko na liście rezerwowej. Sousa obszernie tłumaczył to na konferencji

– Nie zgadzam się z panem, jeżeli chodzi o Grosickiego, bo grał podczas ostatnich 3 meczów. Staramy się od marca, aby doszedł do siebie i był w pełnej formie, bo jak pan dobrze wie, 8-12 miesięcy minęło bez jakiegokolwiek turnieju. Dla pewnych zawodników to istotna kwestia, bo oni znajdują się na ważnym etapie swojej kariery, podobnie jak w przypadku Grosickiego. Miałem przy nim więcej trudności, przy podejmowaniu tej decyzji, bo wiem, jaki poziom potrafi on zaprezentować – zaznaczył Sousa.

– Związek, reprezentacja i wszyscy Polacy muszą być ponad to wszystko, musimy się wspierać, dlatego też na ten moment podjąłem jasną decyzję, jeśli chodzi o Euro. Chcemy przyjrzeć się innej ścieżce rozwoju, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. Jeżeli chodzi o niego i jego doświadczenie, czas zaangażowania w reprezentację, moment w jego karierze – nie była to łatwa decyzja. Emocje jednak zawsze odstawiam na boczny tor i skupiam na tym, co najważniejsze, na tym, co zawodnicy mogą wnieść, by osiągnąć jak najlepszy wynik – oświadczył trener Biało-Czerwonych.

Co z czwórką rezerwowych?

Paulo Sousa poinformował, że trzech rezerwowych (bez Gumnego) będzie uczestniczyć w zgrupowaniu w Opalenicy. Kamil Grosicki spotka się więc z kolegami z reprezentacji. Już teraz zdecydował jednak, że wybranych 26 zawodników (+ jeden dodatkowy bramkarz) powinno przygotowywać się psychicznie do gry w turnieju, a ci z listy rezerwowej mogą liczyć na wyjazd jedynie w przypadku kontuzji kolegów. Dodał, że muszą oni przez kolejnych 10 dni utrzymywać wysoką formę fizyczną i dyspozycyjność.

Bramkarze: Fabiański, Majewski, Skorupski, Szczęsny

Obrońcy: Bednarek, Bereszyński, Dawidowicz, Glik, Helik, Kędziora, Piątkowski, Puchacz, Rybus

Pomocnicy: Frankowski, Jóźwiak, Klich, Kozłowski, Krychowiak, Linetty, Moder, Płacheta, Zieliński

Napastnicy: Kownacki, Lewandowski, Milik, Świderski, Świerczok

Lista rezerwowa: Augustyniak, Grosicki, Gumny, Szymański

