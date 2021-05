Kamil Grosicki na liście rezerwowej. Robert Lewandowski: Zrobiło mi się przykro, to mój dobry kolega

W poniedziałek 17 maja trener Paulo Sousa ogłosił nazwiska 26 piłkarzy, którzy będą uczestniczyć w zgrupowaniu w Opalenicy przygotowującym do Euro 2020. Na liście powołań zabrakło miejsca dla Kamila Grosickiego, co skomentował w „Gościu Wydarzeń” Robert Lewandowski.

„Zrobiło mi się przykro”

Kapitan reprezentacji Polski nie krył zdziwienia umieszczeniem Kamila Grosickiego na liście rezerwowej powołań na Euro 2020. – Tak, jestem zaskoczony. Zrobiło mi się przykro, bo Kamil to mój dobry kolega. Podchodzę do jego osoby bardziej emocjonalnie. Brak powołania dla niego to wielka szkoda, ale oczywiście szanuję i nie kwestionuję decyzji Paula Sousy. Wierzę, że Kamil wróci do tej reprezentacji szybciej niż się niektórym wydaje – powiedział Robert Lewandowski.

Napastnik Bayernu Monachium recenzował też swoją postawę jako kapitana reprezentacji. Lewandowski odpowiedział na pytanie, czy należy bardziej do tych surowych, wymagających przywódców, czy może tych, do których można przyjść, porozmawiać i otrzymać pocieszenie. – Ja jestem takim kapitanem „pół na pół”. Potrafię krzyknąć i zmobilizować, ale umiem też pochwalić po dobrym zagraniu. Takie zachowania trzeba wypośrodkować. Również jak ktoś zwraca uwagę na moje błędy, nie obrażam się i przyjmuję krytykę – powiedział Lewandowski.

