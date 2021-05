Sensacyjny powrót stał się faktem. Karim Benzema powołany na Euro 2020

Karim Benzema jest w tym sezonie jednym z czołowych piłkarzy Realu Madryt. Francuski snajper stanowi pewny punkt drużyny, która po odejściu Cristiano Ronaldo potrzebowała lidera w ataku. Niespełna 34-letni zawodnik doskonale odnalazł się w tej roli, zdobywając 29 bramek w 45 spotkaniach obecnego sezonu.

Karim Benzema pojedzie na mistrzostwa Europy

Mając do dyspozycji takich graczy jak Kyliam Mbappe, Antoine Griezmann czy Olivier Giroud selekcjoner reprezentacji Francji nie mógł narzekać na brak opcji w ofensywie. Wysoka i stabilna forma Benzemy sprawiły jednak, że dziennikarze zaczęli spekulować na temat ewentualnego powołania dla snajpera Królewskich. To stało się faktem, o czym Didier Deschamps poinformował we wtorek 18 maja.

Benzema został powołany na Euro 2020, co oznacza jego powrót do reprezentacji po sześcioletniej przerwie. Przypomnijmy, napastnik został wykluczony z kadry Trójkolorowych po aferze z 2015 roku, kiedy to oskarżono go o szantaż wobec Mathieu Valbueny. Benzema miał namawiać kolegę do zapłacenia szantażystom grożącym ujawnieniem sekstaśmy z jego udziałem.

Wszystko wskazuje jednak na to, że piłkarz Realu odkupił swoje winy. Szansę na udowodnienie swojej wartości i dojrzałości otrzyma już podczas turnieju, gdzie Francuzów czekają mecze grupowe z Niemcami, Węgrami i Portugalczykami. Wcześniej mistrzowie świata rozegrają spotkania towarzyskie z Walią i Bułgarią.

Euro 2020. Kadra reprezentacji Francji

Bramkarze: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsylia), Mike Maignan (Lille)

Obrońcy: Raphael Varane (Real Madryt), Presnel Kimpembe (PSG), Kurt Zouma (Chelsea), Clement Lenglet (FC Barcelona), Lucas Hernandez (Bayern Monachium), Lucas Digne (Everton), Benjamin Pavard (Bayern Monachium), Leo Dubois (Olympique Lyon), Jules Kounde (Sevilla)

Pomocnicy: Paul Pogba (Manchester United), N’Golo Kante (Chelsea), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Monachium), Thomas Lemar (Atletico), Kingsley Coman (Bayern Monachium), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Antoine Griezmann (FC Barcelona)

Napastnicy: Karim Benzema (Real Madryt), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappe (PSG), Marcus Thuram (Borussia Moenchengaldbach)

