Marco Reus nie pojedzie na Euro 2020. Gwiazdor Borussii wyjaśnił powody

Marco Reus w kończącym się sezonie Bundesligi wystąpił w 31 meczach, zdobywając siedem bramek i odnotowując sześć asyst. Jego klub ma szanse na zakończenie ligi na trzeciej pozycji, a do tego osiągnięcia Borussia Dortmund dołożyła ostatnio Puchar Niemiec. To wszystko sprawiło, że Reus mógł liczyć na powołanie do reprezentacji kraju na zbliżające się mistrzostwa Europy.

Marco Reus nie pojedzie na mistrzostwa Europy

Reusa zabraknie jednak na turnieju, o czym sam zainteresowany poinformował w mediach społecznościowych. Piłkarz przekazał decyzję jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem listy powołanych na turniej, co ma nastąpić w środę 19 maja wczesnym popołudniem. „Po trudnym, wyczerpującym i dzięki Bogu zakończonym sukcesem sezonie postanowiłem wraz z trenerem reprezentacji, że nie pojadę na mistrzostwa Europy” – napisał na Instagramie.

Jak dodał Reus, taka decyzja była dla niego bardzo trudna, ponieważ odczuwa dumę występując w barwach narodowych. „Ale po bardzo intensywnym dla mnie roku i osiągnięciu moich celów w Borussii postanowiłem dać mojemu organizmowi czas na regenerację” – podkreślił. Piłkarz zapowiedział także, że dobrze wykorzysta ten czas wolny, by optymalnie przygotować się do nowego sezonu.

Na koniec niespełna 32-letni Niemiec zwrócił się do trenera kadry Joachima Loewa i reprezentacyjnych kolegów. „Życzę Jogiemu i całemu zespołowi sukcesu na Euro i będę im mocno kibicował” – podsumował.

instagramCzytaj też:

Lewandowski pobije rekord Gerda Müllera? Gikiewicz chce go powstrzymać