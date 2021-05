Łukasz Fabiański będzie gotowy na Euro 2020? „Wszystko na to wskazuje”

Łukasz Fabiański doznał urazu kolana w środę 19 maja na przedmeczowym treningu z drużyną West Hamu. Młoty mierzyły się tego dnia z West Bromem, ale Polak jako podstawowy bramkarz nie mógł w tym spotkaniu wziąć udziału. Pojawiło się pytanie, jak groźna jest kontuzja i czy wykluczy udział Fabiańskiego w mistrzostwach Europy. W czwartek 20 maja portal „Łączy nas piłka” poinformował, że uraz bramkarza jest niegroźny.

„Rozmawiałem z Łukaszem. Czuje się dobrze”

O stanie zdrowia Łukasza Fabiańskiego wypowiedział się lekarz reprezentacji Polski, Jacek Jaroszewski. – Rozmawiałem z Łukaszem i czuje się dobrze. Sztab medyczny w klubie wykonał mu kompleksowe badania, które nie wykazały niczego niepokojącego – powiedział lekarz kadry narodowej. Jaroszewski odpowiedział też co z udziałem Fabiańskiego w Euro 2020. – Wszystko wskazuje na to, że zawodnik szybko wróci do pełnego treningu i zgodnie z planem rozpocznie z reprezentacją Polski przygotowania do mistrzostw Europy – dokończył specjalista.

Zgrupowanie reprezentacji Polski w Opalenicy zaczyna się już 24 maja w poniedziałek. Pierwsze spotkanie towarzyskie Polacy rozegrają 1 czerwca, a ich przeciwnikiem będzie kadra narodowa Rosji.

