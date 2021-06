Nawiązać do Orłów Górskiego lub meczów przedwojennych. Historia starć Polski ze Szwecją

Pierwsze skojarzenia z reprezentacją naszych przyszłych przeciwników? Wiadomo, Ibrahimović. Ważnymi postaciami są też Victor Lindelof czy Alexander Isak. Tylko wspomniany Ibrahimović może jednak pamiętać nasze ostatnie spotkanie z 2004 roku, aczkolwiek ze względu na kontuzje on akurat na Euro 2020 grać nie może.

Szwecja pełna gwiazd

17 lat temu natomiast wspierało go naprawdę zacne grono – od Olofa Mellberga, przez Fredrika Ljungberga po Henrika Larssona. U nas największą gwiazdą był wówczas Jerzy Dudek, poza tym zaś zespół tworzyli ludzie z drużyn typu Partizan, Anderlecht, oraz wielu ekstraklasowiczów. Przepaść była naprawdę spora. Nic dziwnego zatem, iż rok wcześniej Szwedzi również pokonali nas dwukrotnie w ramach eliminacji do Euro 2004 (0:3 i 0:2).

Z kolei, aby trafić na ostatni triumf reprezentacji Polski z drużyną Trzech Koron, musielibyśmy cofnąć się prawie o równe trzy dekady! Był sierpień 1991 roku, kiedy na stadionie w Gdyni towarzysko pokonaliśmy gości z północy. Mowa zatem o czasach świetności na przykład Wojciecha Kowalczyka, Romana Koseckiego czy Piotra Soczyńskiego. Nie było to może zwycięstwo, którego nikt się nie spodziewał, natomiast wciąż oderwane od reguły, ponieważ trzy wcześniejsze (w 1985 i dwa 1989) mecze nasze Orły również przegrały.

Dobre wspomnienia z meczów z reprezentacją Szwecji

23 czerwca na pewno będziemy ściskać kciuki, aby podopiecznym Paulo Sousy poszło tak jak w 1991 właśnie, lub na osławionym dla nas mundialu w RFN. Polaków prowadził nie kto inny, tylko Kazimierz Górski, a my triumfowaliśmy 1:0 po trafieniu Grzegorza Laty. W praktyce to zwycięstwo dało naszym przepustkę do meczu o trzecie miejsce, bo niestety zespół gospodarzy z Gerdem Mullerem na czele okazał się zbyt mocny.

Tak naprawdę w całej historii zaledwie raz zdarzyło się, by Szwedzi byli dla Biało-czerwonych wygodnymi rywalami i chodzi tu naprawdę zamierzchłe czasy. Takie, gdy po boiskach biegali Wodarz czy Wilimowski. Wtedy, w latach 1928-1937, to nasi rywali aż czterokrotnie na pięć przypadków kończyli spotkania na tarczy. Miło byłoby, gdybyśmy nawiązali do tych najlepszych momentów, których ogółem nie uświadczyliśmy zbyt wielu.

WSZYSTKIE MECZE:

05/1922 Szwecja 2:1 Polska (Sztokholm)

11/1923 Polska 2:2 Szwecja (Kraków)

05/1924 Szwecja 5:1 Polska (Sztokholm)

11/1925 Polska 2:6 Szwecja (Kraków)

10/1926 Szwecja 3:1 Polska (Sztokholm)

07/1928 Polska 2:1 Szwecja (Katowice)

09/1930 Szwecja 0:3 Polska (Sztokholm)

07/1932 Polska 2:0 Szwecja (Warszawa)

05/1934 Szwecja 4:2 Polska (Sztokholm)

06/1937 Polska 3:1 Szwecja (Warszawa)

09/1947 Szwecja 5:1 Polska (Sztokholm)

10/1964 Szwecja 3:3 Polska (Sztokholm)

05/1966 Polska 1:1 Szwecja (Wrocław)

06/1974 Polska 1:0 Szwecja (Stuttgart)

11/1977 Polska 2:1 Szwecja (Wrocław)

08/1985 Szwecja 1:0 Polska (Malmoe)

05/1989 Szwecja 2:1 Polska (Sztokholm)

10/1989 Polska 0:2 Szwecja (Chorzów)

08/1991 Polska 2:0 Szwecja (Gdynia)

05/1992 Szwecja 5:0 Polska (Sztokholm)

05/1997 Szwecja 2:2 Polska (Sztokholm)

03/1999 Polska 0:1 Szwecja (Chorzów)

10/1999 Szwecja 2:0 Polska (Sztokholm)

06/2003 Szwecja 3:0 Polska (Sztokholm)

09/2003 Polska 0:2 Szwecja (Chorzów)

06/2004 Szwecja 3:1 Polska (Sztokholm)

Bilans: 26 meczów; 8 zwycięstw Polski, 4 remisy, 14 porażek; bramki: 37-56