Euro 2020. Więcej niż piękne areny. Jakie tajemnice kryją stadiony, na których odbędzie się turniej?

Stadiony, na których zostaną rozegrane tegoroczne mistrzostwa Europy, często kryją w sobie coś więcej, niż ludzkie oko jest w stanie dostrzec. Zapraszamy na podróż po poszczególnych arenach zbliżającego się Euro 2020.

Wembley (Anglia, Londyn) – pojemność 90000



Drugi po Camp Nou największy i chyba najbardziej znany stadion w historii piłki nożnej. Tak znany, że co drugie boisko na podwórku swego czasu nosiło jego nazwę. Na właściwym Wembley mecze rozgrywa reprezentacja Anglii, do tego odbywają się tam finały FA Cup czy Pucharu Ligi Angielskiej. Wembley gościło również finały Ligi Mistrzów w latach 2011-2013 oraz wielu muzyków z okazji ich koncertów.

Przed wejściem na stadion znajduje się pomnik Bobby’ego Moore’a, legendy West Hamu. Z kolei w centralnym punkcie pod boiskiem utworzono swoistą kapsułę czasu, w której ukryto między innymi: fragment murawy starego Wembley, nagranie DVD z finału mundialu z 1966 roku (na własnej ziemi triumfowała Anglia), czy też księgę będącą archiwum wszystkich meczów reprezentacji Anglii na starym stadionie. Ten ustąpił miejsca nowemu w 2003 roku.

Mecze:

Anglia vs Chorwacja (13/06)

Anglia vs Szkocja (18/06)

Czechy vs Anglia (22/06)

1/8 finału (26/06)

1/2 finału (6-7/08)

Finał (11/07)



Allianz Arena (Niemcy, Monachium) – pojemność 70000



Powstał w latach 2003-2005 i do dziś można go uznawać za jeden z najnowocześniejszych i najbardziej monumentalnych stadionów w Europie. Zaprojektowało go dwóch szwajcarskich architektów – Jaques Herzog oraz Pierre de Meuron. Oryginalny wygląd zapewniają mu dach oraz fasada zbudowane z cienkich, podświetlanych, foliowych poduszek napełnionych suchym powietrzem – to największa tego rodzaju konstrukcja na świecie. Do 2017 roku nie tylko Bayern grał na Allianz Arenie, lecz także TSV 1860 Monachium.

Mecze:

Francja vs Niemcy (15/06)

Portugalia vs Niemcy (19/06)

Niemcy vs Węgry (23/06)

1/4 finału (02/07)



Baku Olympic Stadium (Azerbejdżan, Baku) – pojemność 69000



Otworzono go w 2015, choć ceremonia odbyła się cztery lata wcześniej z okazji stulecia azerskiego futbolu, a tę uroczystość swą obecnością „uświetnili” między innymi Michel Platini, Sepp Blatter czy ówczesny prezydent kraju, Ilham Aliyev. Zazwyczaj na stadionie tym swe mecze rozgrywa tamtejsza reprezentacja, a także Karabach w ramach występów w europejskich pucharach. Z największych wydarzeń, jakie odbyły się na stadionie olimpijskim w Baku, wymienić można przede wszystkim finał Ligi Europy z 2019 roku.

Mecze:

Walia vs Szwajcaria (12/06)

Turcja vs Walia (16/06)

Szwajcaria vs Turcja (20/06)

1/4 finału (03/07)



Gazprom Arena (Rosja, Petersburg) – pojemność 54000



Wybudowanie go było bez wątpienia konieczne, ponieważ zastąpił starą arenę im. Kirowa, otworzoną jeszcze w latach pięćdziesiątych. Obiekt miał więc w sobie ducha dawno minionych czasów i przypominał wiele przestarzałych polskich aren.

Gazprom Arena – bo tak też mówi się na stadion z Sankt Petersburga ze względów sponsorskich – to już w pełni nowoczesna arena sportowa. Jej ważną zaletą jest przystosowanie dla kibiców niepełnosprawnych lub z ograniczoną sprawnością ruchową, których na trybuny może wejść lub wjechać wózkiem ponad pół tysiąca. W dawnej stolicy Imperium Rosyjskiego miał odbyć się finał Ligi Mistrzów z sezonu 2019/20, jednak ostatecznie przesunięto to wydarzenie na rozgrywki 2021/22. Obok meczów reprezentacji, domowe spotkania rozgrywa tutaj miejscowy Zenit.

Mecze:

Belgia vs Rosja (12/06)

Finlandia vs Rosja (16/06)

Polska vs Słowacja (14/06)

Szwecja vs Słowacja (18/06)

Szwecja vs Polska (23/06)

1/4 finału (02/07)



Stadio Olimpico (Włochy, Rzym) – pojemność 68000



Wyobrażacie sobie, że na przykład ŁKS i Widzew współdzielą stadion? Abstrakcja! We Włoszech to jednak nic dziwnego – na Stadio Olimpico domowe mecze rozgrywają i Roma, i Lazio oraz reprezentacja Włoch. Roztacza się dumnie nad stolicą Italii od 1923 roku, choć oczywiście w ciągu 88 lat bywał modernizowany. Najpierw w 1960 roku, gdy dopasowano go do zawodów lekkoatletycznych, a później w 1990 roku, kiedy dobudowano dach z okazji organizowanego we Włoszech mundialu.

Mecze:

Turcja vs Włochy (11/06)

Włochy vs Szwajcaria (16/06)

Włochy vs Walia (20/06)

1/4 finału (03/07)



Hampden Park (Szkocja, Glasgow) – pojemność 51000



Stadion z ponad stuletnią tradycją, na którym do niedawna swe mecze rozgrywała drużyna Queens Park FC. O domowej arenie reprezentacji Szkocji mówi się, iż jest najgłośniejszą na Starym Kontynencie, co zresztą potwierdzają badania – według nich „Hampden roar” (ang. ryk) osiągnął maksymalnie 115 decybeli podczas starcia Celticu z Rangersami. Dla porównania startujący samolot wytwarza hałas na poziomie 130 decybeli. Szkoci szczycą się, że drużyny przeciwne grające na Hampden są przerażone i trudno im się dziwić.

Mecze:

Szkocja vs Czechy (14/06)

Chorwacja vs Czechy (18/06)

Chorwacja vs Szkocja (22/06)

1/8 finału (29/06)



Estadio la Cartuja (Hiszpania, Sewilla) – pojemność 60000



Myślisz o piłce w Sewilli, mówisz o Estadio Sanchez Pizjuan czy Benito Villamarin. Mecze Euro z reprezentacją Hiszpanii zagoszczą jednak na Estadio la Cartuja, obiekcie dużo bardziej wielofunkcyjnym, przygotowywanym w dużej mierze z myślą o lekkoatletyce i mistrzostwach, które odbyły się tam w 1999 roku. Ostatnimi czasy władze tamtejszej federacji piłkarskiej postanowiły rozwiązać kłopoty corocznych kłótni o miejsce rozgrywania finału Pucharu Króla, wybierając właśnie Cartuję na lata 2020-2023.

Mecze:

Hiszpania vs Szwecja (14/06)

Hiszpania vs Polska (19/06)

Słowacja vs Hiszpania (23/06)

1/8 finału (27/06)



Parken Stadium (Dania, Kopenhaga) – pojemność 38000



Kolejna arena poświęcona nie tylko piłce nożnej, lecz także żużlowi oraz koncertom wielkich gwiazd. Powstał w 1990 roku na miejscu wcześniejszej narodowego stadionu Danii, Idrætsparken. Co ciekawe Parken nie jest wynajmowany jak mnóstwo innych obiektów, ponieważ 28 lat temu został wykupiony przez piłkarski klub FC Kobenhavn. Odbywały się tutaj takie mecze jak finał Pucharu Zdobywców Pucharu w 1994 roku czy finał Pucharu UEFA w 2000 roku.

Mecze:

Dania vs Finlandia (12/06)

Dania vs Belgia (17/06)

Rosja vs Dania (21/06)

1/8 finału (28/06)



Johan Cruyff Arena (Holandia, Amsterdam) – pojemność 56000



Pierwszy holenderski stadion z rozsuwanym dachem, który powstał w 1996 roku, zastępując dawny obiekt Ajaxu, czyli De Meer. Pod koniec października 2017 roku arena ta została ochrzczona imieniem Johana Cruyffa – człowieka, który swym geniuszem zmienił sposób myślenia i postrzegania futbolu. W 1998 roku odbył się tu finał Ligi Mistrzów 1998, finał Euro 2000 oraz finał Ligi Europy w 2013. Oprócz tego w latach 1997-2007 na obiekcie Ajaxu regularnie można było podziwiać futbol amerykański w wykonaniu zespołu Amsterdam Admirals oraz zawody w kickboxingu. Nie licząc oczywiście licznych koncertów muzycznych.

Mecze:

Holandia vs Ukraina (13/06);

Holandia vs Austria (17/06);

Macedonia vs Holandia (21/06);

1/8 finału (26/06)



Puskas Arena (Węgry, Budapeszt) – pojemność 67000



Arena z bardzo krótką historią, bo zaledwie półtoraroczną. Dotychczas rozegrano na nim zaledwie sześć meczów piłkarskich, w tym ostatnie w marcu, gdy gościła tam reprezentacja Polski w ramach eliminacji do mundialu w Katarze. Poprzedni obiekt, na gruzach którego powstała „Puskas Arena” również nosiła imię legendarnego napastnika, lecz była przystosowana również do zawodów lekkoatletycznych. Ta obecna przeznaczona jest wyłącznie dla piłki nożnej a brak bieżni to na pewno coś, co cieszy futbolowych kibiców.

Mecze:

Węgry vs Portugalia (15/06)

Węgry vs Francja (19/06)

Portugalia vs Francja (23/06)

1/8 finału (27/06)



Stadionul National (Rumunia, Bukareszt) – pojemność 55000



Dom rumuńskiej reprezentacji, a także dwóch stołecznych klubów FCSB (możecie go znać jako Steauę) oraz Dinama. Z wyglądu całkiem podobny do naszego Stadionu Narodowego, powstał zresztą w podobnym okresie, bo między 2008, a 2011 rokiem.

Mecze:

Austria vs Macedonia (13/06)

Ukraina vs Macedonia (17/06)

Ukraina vs Austria (21/06)

1/8 finału (28/06)