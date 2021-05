Trener Hiszpanii ogłosił kadrę na Euro 2020. Zabrakło kapitana

Od pewnego czasu spekulowano, czy Sergio Ramos pojedzie na Euro 2020. Kapitan reprezentacji Hiszpanii uskarżał się na problemy zdrowotne, a kontuzje nie pozwalały mu na regularną grę. I chociaż stoper Realu Madryt jest symbolem swojej kadry i jedną z jej największych gwiazd, to Luis Enrique nie zdecydował się na powołanie go na turniej. Co ciekawe, na liście powołanych do reprezentacji Hiszpanii nie znalazł się żaden zawodnik Realu Madryt.

twitter

Absencja Ramosa nie oznacza, że w drużynie naszych grupowych rywali zabraknie gwiazd światowego formatu. Selekcjoner powołał m.in. Davida de Geę z Manchesteru United, Cesara Azpilicuetę z Chelsea, Sergio Busquetsa z Barcelony czy Alvaro Moratę z Juventusu. Przypomnijmy, Hiszpania na Euro 2020 zagra nie tylko z Polską (19 czerwca), ale również ze Szwecją (14 czerwca) i Słowacją (23 czerwca).

Kadra Hiszpanii na Euro 2020:

Bramkarze: Unai Simón (Athletic Bilbao), David de Gea (Manchester United), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion)

Obrońcy: José Gayà (Valencia), Jordi Alba (FC Barcelona), Pau Torres (Villarreal CF), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric Garcia (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atletico Madryt)

Pomocnicy: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (FC Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool FC), Koke (Atletico Madryt), Fabián Ruiz (SSC Napoli)

Napastnicy: Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Alvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal CF), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain).

Czytaj też:

Uraz reprezentanta Polski dzień przed startem zgrupowania. Są nowe informacje