Robert Lewandowski o szczepionkach. „Wiadomo, że temat jest ważny”

W poniedziałek 24 maja rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed Euro 2020. Pierwsza konferencja prasowa odbyła się z udziałem kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego. Najlepszy napastnik świata otrzymywał dużo pytań dotyczących pobicia rekordu Gerda Muellera. Kapitan reprezentacji Polski musiał również zmierzyć się z pytaniem o szczepienie. Zawodnik Bayernu Monachium nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, ale zaznaczył, że to jest to ważny i potrzebny temat.

„Wiadomo, że temat jest ważny”

Tomasz Włodarczyk z „Meczyki.pl” zadał Robertowi Lewandowskiemu pytanie o to jakie jest podejście kapitana reprezentacji Polski do szczepionek. – Jest temat szczepień. Mamy być szczepieni, ale ja nie znam planu, będzie rozmowa z doktorem. Nawet nie wiem jakie mamy szczepionki – powiedział napastnik Bayernu. – To jest wszystko sprawa tego, żeby wszystko dogadać i... wiem, że taka opcja jest – dodał kapitan Biało-Czerwonych.

Zawodnik zaznaczył też, że sprawa szczepionek w jego klubie zaczęła być omawiana dopiero trzy dni temu. – Wiadomo, że temat jest ważny i na pewno potrzebny, ale wszystko trzeba skonsultować z klubem i z reprezentacją. To nie jest temat na pięć minut rozmowy, żeby tu i teraz odpowiadać – dopowiedział Lewandowski.

