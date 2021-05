Król strzelców Ekstraklasy pojedzie na Euro. Jego reprezentacja zagra z Anglią i Chorwacją

Tomas Pekhart podczas ostatniej gali Ekstraklasy otrzymał statuetkę dla najlepszego napastnika sezonu. Takie wyróżnienie nie dziwi, ponieważ Czech w 25 spotkaniach trafiał do siatki rywali aż 22-krotnie, przyczyniając się do wywalczenia przez Legię Warszawa mistrzostwa Polski. Dobra gra w stołecznym klubie zaowocowała powołaniem do reprezentacji na Euro 2020.

Tomas Pekhart w reprezentacji Czech

Piłkarz Legii już 21-krotnie występował w narodowej reprezentacji, dla której strzelił dwie bramki. Ostatnio został powołany na marcowe mecze eliminacji mistrzostw świata, ale musiał zadowolić się wchodzeniem na boisko z ławki rezerwowych. Trener Jaroslav Silhavy zdecydowanie częściej stawiał na Patrika Schicka, który w zakończonym niedawno sezonie Bundesligi strzelił dziewięć bramek w barwach Bayeru Leverkusen.

Teraz Pekhart razem z 24 innymi zawodnikami pojedzie na Euro 2020, podczas którego jego reprezentacja zmierzy się w grupie ze Szkocją, Chorwacją i Anglią. Miejsce w 26-osobowej kadrze czeka wciąż na Ondreja Kudelę, który za obrażanie innego piłkarza w trakcie meczu Ligi Europy został zawieszony przez UEFA na 10 meczów. Jeśli odwołanie wniesione przez 34-latka zostanie uwzględnione, obrońca Slavii Praga pojedzie na mistrzostwa. W przeciwnym wypadku zastąpi go zawodnik z listy rezerwowej.

Euro 2020. Kadra reprezentacji Czech

Bramkarze: Tomas Vaclik (Sevilla), Jiri Pavlenka (Werder Brema), Ales Mandous (Sigma Ołomuniec)

Obrońcy: Jan Boril (Slavia Praga), Jakub Brabec (Viktoria Pilzno), Vladimir Coufal (West Ham), Ondrej Celustka (Sparta Praga), Pavel Kaderabek (Hoffenheim), Tomas Kalas (Bristol City), Ales Mateju (Brescia), David Zima (Slavia Praga)

Pomocnicy: Antonín Barsk (Hellas Verona), Vladimír Darida (Hertha Berlin), Adam Hložek (Sparta Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Jakub Jankto (Sampdoria), Alex Kral (Spartak Moskwa), Lukas Masopust (Slavia Praga), Jakub Pesek (Slovan Liberec), Tomas Soucek (West Ham), Petr Sevcik (Slavia Praga)

Napastnicy: Michael Krmencik (Club Brugge), Tomas Pekhart (Legia Warszawa), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matej Vydra (Burnley)

