Konferencja prasowa z Opalenicy. Głównym bohaterem Tomasz Kędziora

To już trzeci dzień zgrupowania naszej kadry w Opalenicy, a zainteresowanie przebiegiem przygotowań do Euro 2020 nie słabnie ani trochę. By zaspokoić oczekiwania kibiców, Polski Związek Piłki Nożnej każdego dnia deleguje do rozmowy z dziennikarzami jednego z zawodników. Tym razem padło na Tomasza Kędziorę. Transmisję na żywo z Centrum Medialnego przy Hotelu Remes Sport & Spa w podpoznańskiej Opalenicy oglądać można m.in. na kanałach społecznościowych Łączy nas piłka.

Kędziora: Bardzo chciałem otrzymać powołanie na Euro

Jeszcze przed konferencją Kędziora udzielił obszernego wywiadu, który w całości znajdziecie na stronie ŁNP. – Bardzo chciałem otrzymać powołanie na mistrzostwa Europy. Rozegrałem praktycznie wszystkie spotkania w eliminacjach do tego turnieju, starałem się jak najbardziej pomóc drużynie, miałem swój udział w tym awansie – podkreślał.

Kędziora: Za mną bardzo dobry sezon

– Za mną bardzo dobry sezon w klubie, rozegrałem 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Cieszę się, że trener Sousa mi zaufał i pojadę z drużyną na EURO. Będę chciał pokazać się z jak najlepszej strony – dodawał polski obrońca. – Będę grał na tej pozycji, na której będzie mnie widział trener. Nie robi to dla mnie większego problemu, czy będę ustawiony na prawym boku defensywy, czy jako jeden ze środkowych obrońców. Jestem na tyle wszechstronnym i doświadczonym zawodnikiem, że sobie poradzę – zapewniał.

Czytaj też:

Lewandowski i kilku innych piłkarzy nie trenowali rano. Powodem dolegliwości po szczepionce?