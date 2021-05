Dziennikarz pochwalił Brzęczka na konferencji prasowej. Krychowiak nie wytrzymał

Rozgrywający świetny sezon Krychowiak przez większą część konferencji otrzymywał łatwe i przyjemne pytania. Mówił co nieco o swoim występie w filmie fabularnym czy o pozytywnym nastawieniu przed turniejem. W pewnym momencie został jednak spytany o grę obronną i zmianę selekcjonera. Dziennikarz sugerował, że za Jerzego Brzęczka reprezentacja Polski grała dobrze w obronie, więc może jego zwolnienie nie było potrzebne.

– Czyli chce pan mi teraz powiedzieć, że ci wszyscy ludzie, którzy tu teraz siedzą (dziennikarze – red.) i tak tego selekcjonera poprzedniego krytykowali... to teraz chcesz mi powiedzieć, że „a, szkoda, fajny był”... trochę to dziwne jest, nie? – pytał uśmiechnięty Krychowiak.

– Krytyka była ogromna, wszystko było źle, a teraz próbujesz mi mówić, że „a, jednak nie było tak źle, dobrze graliśmy w obronie”. Oczywiście, patrząc na poprzednie zgrupowanie i ilość bramek, który straciliśmy w meczach, to to jest element, nad którym powinniśmy pracować – przyznał gracz Lokomotiwu Moskwa.

– Oczywiście to było nasze pierwsze zgrupowanie, ale to jest klucz do sukcesu. Bo kiedy gra się na wyjeździe z Anglią, traci się bramkę na 1:1, to trzeba to utrzymać. Nie zrobiliśmy tego i nad tym elementem skupimy się – zapewniał piłkarz.

Krychowiak: Mamy lepszych piłkarzy niż 5 lat temu

– Wydaje mi się, że mamy lepszych zawodników, bardziej doświadczonych, którzy grali na 2 ostatnich imprezach – podkreślał Krychowiak, mając na myśli Mundial w Rosji i Euro we Francji. – Ale to nie gwarantuje, że będziemy mieli lepszy zespół – zaznaczał. Podkreślał, że chodzi o kolektyw, a nie indywidualnych piłkarzy. – Jak porównamy nasze personalia z Hiszpanami, to nie mamy żadnych szans. Kluczem jest stworzenie kolektywu i zespołu, by jeden za drugiego walczył, biegał, stworzyć obronę – powtarzał.

Gdzie Krychowiak czuje się najlepiej na boisku?

Pytany o swoją optymalną pozycję na boisku, Krychowiak dał krótki wykład na temat swojej filozofii gry na najwyższym poziomie. – Jestem wystarczająco doświadczonym zawodnikiem, żeby znaleźć środek między tym, co chciałbym, a czego potrzebuje zespół. To czego chce trener, to jest najważniejsze. W reprezentacji nie muszę grać tak swobodnie, jak w klubie – zaznaczał. – Dla mnie najważniejszy jest zespół, kolektyw – przypomniał raz jeszcze.

